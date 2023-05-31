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Обсяг валютних кредитів бізнесу у РФ впав до мінімуму з 2011 року
12:24 31.05.2023 |
Обсяг валютних кредитів, виданих банками російським компаніям до 1 березня 2023 року, становив 120 млрд дол, це мінімум за 12 років - у січні 2011 року позики бізнесу у валюті становили 119,8 млрд дол.
Про це пише РБК із посиланням на дані Банку Росії.
На тлі війни РФ проти України та запровадження санкцій проти РФ багато великих російських банків втратили можливість проводити валютні операції в доларах і євро, що позначилося на видачі корпоративних кредитів.
Так, у березні 2022 року бізнес отримав валютних позик на суму 17,9 млрд дол, але вже у квітні того ж року - 6,5 млрд дол, у травні - 2 млрд дол.
"Корпоративне валютне кредитування почало відновлюватися в другій половині року, до того ж із вересня юань став витісняти інші валюти у видачах. З жовтня китайська валюта займає більше половини обсягу нових видач, випливає з графіка в Огляді фінансової стабільності ЦБ", - пише видання.
При цьому більша частина доларових кредитів, що залишилися, має терміновість від трьох років, тому портфель не може бути погашений швидко, розповів керуючий директор з валідації агентства "Експерт РА" Юрій Бєліков.
На думку заступника директора групи рейтингів фінансових інститутів НКР Єгора Лопатіна, в найближчі два роки корпоративний кредитний портфель у твердих валютах буде поступово скорочуватися.
За даними ЦБ РФ, сукупні валютні активи банківського сектору станом на 1 березня становили 288,1 млрд дол, а сукупні пасиви - 263,5 млрд дол. У 2022-му російські банки змінили напрямок відкритої валютної позиції з короткої на довгу, активи почали перевищувати зобов'язання, а не навпаки, як це було впродовж усього 2021 року, резюмує РБК.
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