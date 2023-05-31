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Євросоюз запровадить збір для громадян країн із безвізовим в'їздом із 2024 року
10:43 31.05.2023 |
Із 2024 року громадяни 60 країн, у яких діє безвізовий режим з Євросоюзом, матимуть отримати спеціальний дозвіл на в'їзд ETIAS, реєстрація обійдеться в 7 євро з людини, повідомляє видання Time Out.
"Нова пропускна система для відвідування країн ЄС, так звана Система авторизації в'їзду до Європи (ETIAS), має набути чинності у 2024 році. У межах цієї програми громадяни країн, які подорожують до Євросоюзу традиційно без віз, матимуть отримати спеціальний дозвіл на в'їзд або транзит через ЄС. Реєстрація обійдеться в 7 євро, дозвіл необхідно оформити не пізніше, ніж за 96 годин до поїздки", - пише Time Out.
До списку країн, які можуть скористатися цією програмою, увійшли Албанія, Аргентина, Бразилія, Канада, Грузія, Ізраїль, Японія, Мексика, Молдова, Чорногорія, Сербія, Південна Корея, Україна, ОАЕ, Велика Британія, США, Японія тощо.
Як зазначає видання, туристам не потрібно буде оформлятися і щоразу платити збір. Дозвіл діятиме протягом трьох років або до дати закінчення терміну дії паспорта. ETIAS дасть змогу перебувати в Євросоюзі до 90 днів протягом півроку.
Передбачалося, що нововведення набуде чинності в листопаді 2023 року, але його вирішили відкласти через побоювання країн-членів ЄС із приводу реалізації програми.
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