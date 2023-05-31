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АНАЛІТИКА

НАТО вирішив направити в Косово 700 додаткових військових

 

НАТО вирішив направити ще 700 військових до Косова після того, як 30 військовослужбовців підрозділу миротворчої місії під егідою Альянсу були поранені в результаті жорстоких сутичок з сербами.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Осло у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда" з посилання на DPA.

"Ми вирішили розгорнути ще 700 військовослужбовців з оперативних резервних сил для Західних Балкан", - заявив Столтенберг.

Наразі близько 3800 військовослужбовців дислокуються в Косові у рамках миротворчої місії KFOR, яка діє під егідою НАТО.

НАТО також "приведе додатковий батальйон резервних сил у найвищий ступінь готовності, щоб вони також могли бути розгорнуті в разі потреби", додав Столтенберг.

Він назвав це "виваженими кроками, спрямованими на те, щоб KFOR мали сили і засоби, необхідні для виконання свого мандату".

Столтенберг не назвав точних цифр, але батальйон зазвичай складається з кількох сотень солдатів.

Його коментарі з'явилися в той час, коли серби на півночі Косова провели нову акцію протесту після жорстоких зіткнень з миротворцями і косовськими поліцейськими.

Сербські демонстранти збиралися перед меріями в Звечані, Лепосавичі і Зубін-Потоку, які охороняли війська KFOR. Серби висловлювали своє обурення через прихід до влади нових мерів-албанців, які перемогли на виборах, що пройшли із бойкотом сербів та з явкою всього у 3,5%.

Серби закидали миротворчі сили запалювальними пристроями, камінням і пляшками. 30 солдатів KFOR, в тому числі 19 угорців і 11 італійців, отримали поранення. Постраждали також 53 серби.

Європейський Союз рішуче засудив сутички на півночі Косова та закликав сторони до деескалації ситуації і відповідальної поведінки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав уряд Косова знизити напруженість у відносинах з Сербією.
 

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