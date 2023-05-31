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ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна
09:09 31.05.2023 |
Європейська комісія розпочинає процес консультацій з Європейським парламентом і Радою ЄС, щоб визначити, як вдосконалити механізм призупинення безвізових режимів з Євросоюзом.
Про це, як пише "Європейська правда", пресслужба Єврокомісії повідомила 30 травня.
Механізм призупинення безвізового режиму викладений у статті 8 Візового регламенту. Його основна мета - забезпечити тимчасове призупинення дії безвізового режиму в разі раптового і значного зростання нелегальної міграції або ризиків для безпеки ЄС.
Як відзначили у Єврокомісії, безвізовий режим приносить значні економічні, соціальні та культурні переваги країнам-членам ЄС та третім країнам. Водночас, минулі роки показали, що безвізовий режим може спричинити значні міграційні та безпекові виклики.
"Недостатня візова узгодженість з візовою політикою ЄС може перетворити країну з безвізовим режимом на транзитний вузол для нелегальних в'їздів до ЄС. Так сталося у випадку безвізового в'їзду на Західні Балкани громадян країн, які мають візовий режим з ЄС, що призвело до збільшення кількості нелегальних в'їздів до ЄС у 2022 році", - пояснили у Єврокомісії.
Крім того, схеми надання громадянства інвесторам, що застосовують треті країни з безвізовим режимом, створюють ризики для безпеки ЄС, пояснили в ЄК.
Ризики, зокрема, пов'язані з проникненням організованої злочинності, відмиванням грошей, ухилянням від сплати податків і корупцією. Вони дозволяють громадянам країн, що не є членами ЄС, отримати громадянство безвізової країни і безвізово в'їжджати до ЄС, оминаючи процедуру отримання короткострокових віз ЄС.
Щоб подолати ці виклики, у ЄС хочуть змінити чинні правила моніторингу функціонування безвізового режиму з третіми країнами.
Майбутній перегляд правил може, зокрема, включати:
* нові підстави для призупинення безвізу з урахуванням нових ризиків;
* адаптацію порогових значень для запуску механізму призупинення безвізу;
* зміну процедуру призупинення на більш ефективну та гнучку;
* посилення положень щодо моніторингу та звітності.
На основі обговорення з Європарламентом і Радою ЄС Єврокомісія восени 2023 року представить законодавчу пропозицію щодо перегляду механізму призупинення безвізу.
Наразі ЄС має безвізовий режим із 61 країною, що не входять до ЄС. 25 країн мають угоди про скасування візового режиму з ЄС, а 8 були звільнені від візового режиму в результаті успішного завершення діалогу про лібералізацію візового режиму. Серед цих держав - Україна.
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