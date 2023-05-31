ЄС запровадив санкції проти молдовського лідера Партії регіонів та кримінального авторитета

Рада Європейського Союзу у вівторок погодила запровадження санкцій проти двох громадян Молдови, причетних до дій, що загрожують незалежності, суверенітету або територіальній цілісності України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення було опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

Під санкції потрапив Александр Калінін - лідер Партії регіонів Молдови, голова міжрегіональної громадської організації "Конгрес молдовських діаспор", який відвідував окуповану Росією територію України та підтримував російську армію.

Іншим громадянином Молдови в санкційному списку є Григорій Карамалак - віцепрезидент Федерації спортивної боротьби Росії, помічник сенатора від Курської області РФ, який фігурує у ЗМІ як кримінальний авторитет "Болгар".

Його фонд ІФАВІС за підтримки окупаційної влади РФ займається організацією "патріотичних та спортивних заходів на окупованих територіях на сході України".

На фігурантів санкційного спсику накладено заморожування активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Крім того, на них поширюється заборона на в'їзд, що не дозволяє їм в'їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї транзитом.

Нагадаємо, також Рада ЄС ухвалила регламент про запровадження санкцій у межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови.

Під санкції ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топ-депутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.