Фінансові новини
- |
- 31.05.23
- |
- 00:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Тристоронній оборонний альянс AUKUS провів випробування військової техніки на базі штучного інтелекту
23:10 30.05.2023 |
Тристоронній оборонний альянс AUKUS, до складу якого входять США, Австралія та Велика Британія, провів випробування військової техніки на базі штучного інтелекту. Новаторські тести пройшли у квітні поточного року.
У випробуваннях брали участь безпілотні літальні апарати Blue Bear Ghost та Insitu CT220, самохідна артилерійська установка FV433 Abbot, танки Challenger 2, броньовики Warrior, наземний безпілотник Viking і бойова машина піхоти ОТ-90. Також до заходу було залучено понад 70 військових і співробітників оборонних компаній.
Військова техніка змогла успішно виявляти та відстежувати цілі на землі та в повітрі в режимі реального часу. У заяві Міністерства оборони Великої Британії йдеться, що це було перше подібне випробування австралійської, британської та американської техніки з підтримкою технологій штучного інтелекту. Захід було організовано Лабораторією оборонної науки і технологій Великої Британії (UK's Defence Science and Technology Laboratory).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР уточнить положення про конкурс кандидатур на посаду судді КС відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії
|Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело
|Обшуки НАБУ в «Укрзалізниці» у вівторок пов'язані із закупівлями - голова правління
|Затриманий на хабарі депутат Київради від «Слуги народу» втік за кордон: САП просить оголосити його у розшук
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Войовничі заяви Ердогана після перемоги
|Сунак вирушить до Байдена домовлятися про військову допомогу для України
|Не можна порівнювати атаку дронів на Москву з постійними обстрілами України, - ООН
|Більшість українців у Польщі працюють, понад половина - пересилають гроші додому
|Тристоронній оборонний альянс AUKUS провів випробування військової техніки на базі штучного інтелекту
|Блінкен анонсував нові санкції проти РФ – зокрема через іранські дрони
Бізнес
|Виробник культових жовтих шкільних автобусів Blue Bird відкриває підрозділ для електромобілів, який будуватиме 5000 електробусів на рік
|Паралізований чоловік знову зміг ходити. Йому в мозок вживили імплантати
|Google запускає в Україні новий навчальний курс із кібербезпеки
|BOE представила перший у світі 16K-дисплей діагоналлю 110"
|Google Play Games для запуску Android-ігор на ПК з Windows тепер офіційно доступний в Україні
|Стартапу Маска дозволили тестувати на людях чіпи для мозку
|Обмін паролями на Netflix обійдеться українцям у €3/місяць за кожного додаткового користувача