Тристоронній оборонний альянс AUKUS провів випробування військової техніки на базі штучного інтелекту

Тристоронній оборонний альянс AUKUS, до складу якого входять США, Австралія та Велика Британія, провів випробування військової техніки на базі штучного інтелекту. Новаторські тести пройшли у квітні поточного року.

У випробуваннях брали участь безпілотні літальні апарати Blue Bear Ghost та Insitu CT220, самохідна артилерійська установка FV433 Abbot, танки Challenger 2, броньовики Warrior, наземний безпілотник Viking і бойова машина піхоти ОТ-90. Також до заходу було залучено понад 70 військових і співробітників оборонних компаній.

Військова техніка змогла успішно виявляти та відстежувати цілі на землі та в повітрі в режимі реального часу. У заяві Міністерства оборони Великої Британії йдеться, що це було перше подібне випробування австралійської, британської та американської техніки з підтримкою технологій штучного інтелекту. Захід було організовано Лабораторією оборонної науки і технологій Великої Британії (UK's Defence Science and Technology Laboratory).