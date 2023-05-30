Захід стурбований розслідуванням Польщею російського впливу

Європейський Союз і Сполучені Штати Америки висловили у вівторок, 30 травня, занепокоєння новим польським законом про розслідування "російського впливу" на політиків.

"ЄС особливо занепокоєний комісією, яка матиме повноваження блокувати доступ громадян до державних посад", - цитує єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса агентство AFP. За його словами, Європейська Комісія "без вагань вживатиме заходів, якщо це буде необхідно".

У державному департаменті США заявили, що стурбовані законом, бо він "може бути використаний для втручання у вільні і чесні вибори в Польщі". "Держдеп поділяє занепокоєння, висловлене багатьма спостерігачами, що цей закон про створення комісії з розслідування російського впливу може бути використаний для блокування кандидатур опозиційних політиків без належної правової процедури", - заявили там.

Дуда закликав ЄС розслідувати російський вплив

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що схвалює законодавчу ініціативу, адже дискусії про вплив Росії на політику ведуться також у США і в деяких європейських країнах. Він додав, що на рівні ЄС також мали б створити комісію з розслідування російських впливів.

Новий польський закон передбачає створення державної комісії з розслідування імовірного російського впливу на безпеку країни з 2007 до 2022 року. Комісія, яка розслідуватиме це, зможе заборонити будь-якому політику, якого визнає винним, обіймати державні посади, пов'язані з розподілом коштів, протягом 10 років. Жодного процесу апеляції для "винних" не передбачається.

"Закон проти опозиції"

Польська опозиція засудила закон, назвавши його "конституційним переворотом", що перетворює політиків на суддів, підриваючи принцип поділу влади та незалежності законодавчої й судової гілок. За словами опозиційних депутатів, закон є "полюванням на відьом", а комісія - "маріонетковим судом".

Критики вважають, що за допомогою цього закону правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) прагне дискредитувати головного конкурента на майбутніх осінніх парламентських виборах - Дональда Туска. Експрезидент Європейської Ради Туск обіймав посаду прем'єр-міністра Польщі з 2007 по 2014 рік. Нинішня польська влада закидає йому підписання невигідних газових контрактів із Росією. Сам він звинуватив коаліційну більшість в тому, що вони - "боягузи", які хочуть усунути свого найбільшого політичного опонента.