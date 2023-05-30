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Вільнюс з 1 червня посилює правила руху електросамокатів
14:19 30.05.2023 |
Вільнюський муніципалітет 30 травня представив посилені правила користування електросамокатами у литовській столиці, які почнуть діяти з початку літа.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.
Мета жорсткіших правил - підвищити безпеку пішоходів і зменшити хаос на тротуарах через залишені там електросамокати.
Глава адміністрації Вільнюського муніципалітету Адомас Бужинскас повідомив, що з 1 червня рух самокатів буде заборонений на трьох вулицях столиці: Вільняус, Савічаус і Пілес. На цих вулицях заборонять і рух велосипедистів.
У центральній частині міста і на мостах максимальна швидкість руху на електросамокатах знижена до 12 км/год. Крім того, будуть обладнані стоянки для електросамокатів, тільки на них можна буде залишати транспортні засоби.
Прокатні електросамокати будуть позначені номерами, це допоможе ідентифікувати водія в разі порушень. Жителі зможуть зафіксувати номер такого самоката та проінформувати компанію про порушення.
Аби встановлених правил дотримувалися не лише ті, хто користується прокатними самокатами, а й власники своїх, муніципалітет проведе інформаційні кампанії, а з 1 червня з'являться знаки, які інформуватимуть про заборону руху самокатів на конкретних вулицях.
Місця стоянок обладнають цього літа, насамперед вони з'являться у Старому місті.
У середині травня Сейм Литви зробив перший крок для врегулювання руху електросамокатів на дорогах, схваливши в першому читанні поправки до закону про безпеку дорожнього руху.
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