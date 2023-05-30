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У Фінляндії показали, як виглядає тестова версія паркану на кордоні з Росією
13:44 30.05.2023 |
Прикордонна охорона Фінляндії показала, який вигляд має тестова версія паркану, що збудують на фінсько-російському кордоні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінський телерадіомовник Yle.
Прикордонники запросили пресу оглянути тестову ділянку загородження з колючим дротом, що будують у містечку Пелкола в Іматрі на східному кордоні.
Трикілометровий паркан будують для перевірки функціональності бар'єрної огорожі. Висота паркану становить близько чотирьох метрів. Його будівництво має завершитися влітку 2023 року.
Після завершення пілотного етапу вздовж східного кордону Фінляндії буде побудовано загалом 200 кілометрів загороджень.
На початку травня прикордонна охорона південно-східної Фінляндії опублікувала фотографії огорожі, які викликали неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Коментатори у соцмережах вважають, що паркан має ненадійний вигляд і нагадує огорожу собачого майданчика.
Прикордонники відповіли на критику, вказавши, що на фотографіях зображено недобудовану конструкцію, і заявили, що знімок не дає справжнього уявлення про всі характеристики загородження.
Фінляндія побудує загородження вздовж частини російського кордону, щоб посилити готовність до гібридних загроз, таких як потенційна масова міграція прохачів притулку.
Уряд країни витратить 139 млн євро на паркан на кордоні з Росією.
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