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АНАЛІТИКА

ЄС подвоїв макрофінансову допомогу Молдові до 295 млн євро

 

Рада ЄС у вівторок вирішила подвоїти суму макрофінансової допомоги Молдові, яку вона погодилася надати рік тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради Євросоюзу.

У квітні 2022 року Рада ЄС ухвалила законодавство, яке дозволяє ЄС надати Молдові фінансову допомогу в розмірі 150 мільйонів євро. Сьогодні Рада збільшила цю суму на 145 мільйонів євро. Це означає, що загалом Молдова отримає 295 мільйонів євро.

Макрофінансова допомога ЄС спрямована на підтримку економічної стабілізації та структурних реформ у Молдові, доповнюючи ресурси, надані в рамках фінансової угоди з МВФ.

Із загальної суми у 295 млн євро ЄС надасть до 220 млн євро у вигляді кредитів і до 75 млн євро у вигляді грантів.

Допомога має сприяти покриттю потреб платіжного балансу Молдови, визначених у програмі МВФ.

Це рішення набуде чинності на третій день після його публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Молдова отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Ще до отримання статусу кандидата на вступ до ЄС Молдова отримувала фінансову допомогу від ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства. Зараз ця допомога збільшується.

Нагадаємо, Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії щодо виділення додаткових 145 млн євро макрофінансової підтримки для Молдови 9 травня.

На початку травня Молдова отримала 40 млн євро у рамках вже затвердженого пакета макрофінансової допомоги на 150 млн євро.
Ключові теги: Молдова, ЄС
 

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