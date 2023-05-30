Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПАР надала імунітет учасникам саміту БРІКС, на який може приїхати Путін

 

Південно-Африканська республіка надасть дипломатичний імунітет для двох зустрічей офіційних осіб із групи країн БРІКС. Не виключено, що у серпні туди може приїхати Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію в урядовій газеті ПАР від 29 травня.

Недоторканність поширюється на зустріч міністрів закордонних справ блоку, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка у Кейптауні 1-2 червня.

Імунітет також охоплює саміт глав держав БРІКС, який заплановано на 22-24 серпня 2023 року в Йоганнесбурзі.

Уточнення щодо імунітету

"Це стандартне надання імунітетів, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, що проводяться в Південній Африці, незалежно від рівня участі", - заявили 30 травня у Департаменті міжнародних відносин та співробітництва, повідомляє Bloomberg.

Чиновники зазначили, що "імунітети призначені для конференції, а не для конкретних осіб, вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції".

"Ці імунітети не скасовують жодних ордерів, які могли бути видані будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції", - заявили у департаменті.

Мінлива позиція ПАР

ПАР запросила президента Росії Володимира Путіна взяти участь у саміті БРІКС у серпні. Путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд за викрадення українських дітей, і як член суду Південна Африка буде зобов'язана його заарештувати, якщо він з'явиться.

ПАР відмовилася підтримати санкції проти Росії чи засудити її агресію проти України. Проте видача ордера на арешт Путіна Міжнародним кримінальним судом за насильницьку депортацію українських дітей з окупованої Росією території поставила правлячу партію ПАР у незручне становище.

Влада ПАР у квітні заявила, що має намір вийти з Римського статуту, проте потім повідомила, що Південно-Африканська Республіка залишається учасником Міжнародного кримінального суду і продовжуватиме послідовне застосування міжнародного права.

Також повідомлялося, що Південна Африка попросила Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, а взяти участь через Zoom.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ПАР, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2802
  0,1043
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0403  0,03 0,09 37,5787  0,04 0,11
EUR 39,8400  0,13 0,33 40,6560  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес