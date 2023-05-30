Фінансові новини
- |
- 30.05.23
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ПАР надала імунітет учасникам саміту БРІКС, на який може приїхати Путін
10:42 30.05.2023 |
Південно-Африканська республіка надасть дипломатичний імунітет для двох зустрічей офіційних осіб із групи країн БРІКС. Не виключено, що у серпні туди може приїхати Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію в урядовій газеті ПАР від 29 травня.
Недоторканність поширюється на зустріч міністрів закордонних справ блоку, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка у Кейптауні 1-2 червня.
Імунітет також охоплює саміт глав держав БРІКС, який заплановано на 22-24 серпня 2023 року в Йоганнесбурзі.
Уточнення щодо імунітету
"Це стандартне надання імунітетів, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, що проводяться в Південній Африці, незалежно від рівня участі", - заявили 30 травня у Департаменті міжнародних відносин та співробітництва, повідомляє Bloomberg.
Чиновники зазначили, що "імунітети призначені для конференції, а не для конкретних осіб, вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції".
"Ці імунітети не скасовують жодних ордерів, які могли бути видані будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції", - заявили у департаменті.
Мінлива позиція ПАР
ПАР запросила президента Росії Володимира Путіна взяти участь у саміті БРІКС у серпні. Путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд за викрадення українських дітей, і як член суду Південна Африка буде зобов'язана його заарештувати, якщо він з'явиться.
ПАР відмовилася підтримати санкції проти Росії чи засудити її агресію проти України. Проте видача ордера на арешт Путіна Міжнародним кримінальним судом за насильницьку депортацію українських дітей з окупованої Росією території поставила правлячу партію ПАР у незручне становище.
Влада ПАР у квітні заявила, що має намір вийти з Римського статуту, проте потім повідомила, що Південно-Африканська Республіка залишається учасником Міжнародного кримінального суду і продовжуватиме послідовне застосування міжнародного права.
Також повідомлялося, що Південна Африка попросила Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, а взяти участь через Zoom.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Затриманий на хабарі депутат Київради від «Слуги народу» втік за кордон: САП просить оголосити його у розшук
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ проводить обшуки у голови «Укрзалізниці», – ЗМІ
|Влада Москви і Підмосков'я повідомила про атаку безпілотників
|Байден: Надання Україні ATACMS все ще розглядається
|Кравченко замість Князєва. Чому Верховний Суд вирішив поховати свою репутацію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Захід стурбований розслідуванням Польщею російського впливу
|У столиці Латвії демонтували пам'ятник Пушкіну
|Вільнюс з 1 червня посилює правила руху електросамокатів
|Сонячна енергія обвалила ціни на газ у Європі до мінімуму за два роки, - Bloomberg
|У Фінляндії показали, як виглядає тестова версія паркану на кордоні з Росією
|ЄС подвоїв макрофінансову допомогу Молдові до 295 млн євро
Бізнес
|Google запускає в Україні новий навчальний курс із кібербезпеки
|BOE представила перший у світі 16K-дисплей діагоналлю 110"
|Google Play Games для запуску Android-ігор на ПК з Windows тепер офіційно доступний в Україні
|Стартапу Маска дозволили тестувати на людях чіпи для мозку
|Обмін паролями на Netflix обійдеться українцям у €3/місяць за кожного додаткового користувача
|Шакіл О'Ніл отримав виклик до суду по FTX просто під час баскетбольного матчу — до цього він місяцями ховався від кур'єрів
|Sony анонсувала портативний ігровий пристрій для стримінгу ігор з PS5 та бездротові навушники PlayStation з lossless аудіо