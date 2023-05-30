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Японія, США та Філіпіни вперше в історії проведуть спільні навчання берегової охорони
08:45 30.05.2023 |
Берегова охорона Сполучених Штатів, Японії та Філіппін цього тижня проведе тристоронні морські навчання в Південно-Китайському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Навчання пройдуть з 1 по 7 червня у водах біля філіппінської провінції Батаан. Їхнім ініціатором були Сполучені Штати та Японія, з огляду на посилення військової активності Китаю в регіоні. У якості спостерігачів до них приєднається Австралія.
"Чотири філіппінські судна та по одному кораблю Сполучених Штатів і Японії візьмуть участь у навчаннях, покликаних покращити пошуково-рятувальну співпрацю та правоохоронні органи", - зазначив представник берегової охорони Філіппін Арманд Баліло.
Японія і США у лютому запропонували Філіппінам провести спільні морські навчання після того, як Маніла звинуватила Пекін в агресивній діяльності в Південнокитайському морі.
Втім, філіппінська сторона заявила, що навчання не спрямовані на протидію третій стороні і є однією з форм "рутинної діяльності для підрозділів берегової охорони".
Раніше, президент Філіппін та міністр закордонних справ Китаю домовились працювати разом, щоб вирішити свої морські розбіжності в Південно-Китайському морі.
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