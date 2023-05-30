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АНАЛІТИКА

Японія, США та Філіпіни вперше в історії проведуть спільні навчання берегової охорони

 

Берегова охорона Сполучених Штатів, Японії та Філіппін цього тижня проведе тристоронні морські навчання в Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Навчання пройдуть з 1 по 7 червня у водах біля філіппінської провінції Батаан. Їхнім ініціатором були Сполучені Штати та Японія, з огляду на посилення військової активності Китаю в регіоні. У якості спостерігачів до них приєднається Австралія.

"Чотири філіппінські судна та по одному кораблю Сполучених Штатів і Японії візьмуть участь у навчаннях, покликаних покращити пошуково-рятувальну співпрацю та правоохоронні органи", - зазначив представник берегової охорони Філіппін Арманд Баліло.

Японія і США у лютому запропонували Філіппінам провести спільні морські навчання після того, як Маніла звинуватила Пекін в агресивній діяльності в Південнокитайському морі.

Втім, філіппінська сторона заявила, що навчання не спрямовані на протидію третій стороні і є однією з форм "рутинної діяльності для підрозділів берегової охорони".

Раніше, президент Філіппін та міністр закордонних справ Китаю домовились працювати разом, щоб вирішити свої морські розбіжності в Південно-Китайському морі.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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