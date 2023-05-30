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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Байден обговорив з Ердоганом питання про F-16 та вступ Швеції до НАТО
08:40 30.05.2023 |
Президент США Джо Байден обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом питання можливої покупки Анкарою американських F-16. Глави держав також торкнулися теми входження Швеції до НАТО, проти чого виступає Туреччина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Теми обговорювалися під час телефонної розмови, коли Байден привітав Ердогана з перемогою на президентських виборах, що відбулися в неділю.
"Я розмовляв з Ердоганом. Я привітав Ердогана. Він все ще хоче щось пропрацювати стосовно F-16. Я сказав йому, що ми хочемо мати справу зі Швецією, так що давайте це зробимо", - сказав Байден журналістам перед від'їздом з Білого дому в Делавер.
Американський президент додав, що сторони зв'яжуться щодо цих питань пізніше.
"Ми збираємося поговорити про це докладніше наступного тижня", - сказав Байден.
Разом з тим заява Ердогана з приводу телеконференції була короткою і розпливчастою. У ній йдеться, що президенти домовилися поглиблювати співпрацю з усіх аспектів своїх двосторонніх зв'язків, важливість яких "ще більше зросла перед регіональними та глобальними проблемами".
Анкара хоче купити американські F-16
Туреччина намагалася купити у США винищувачі F-16 на суму 20 мільярдів доларів, але продаж був "заморожений" через заперечення з боку Конгресу США.
Втім, адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що підтримує угоду.
Туреччина не підтримує вступ Швеції до НАТО
Швеція та Фінляндія подали заявки на членство в НАТО у 2022 році, відмовившись від своєї давньої політики військового неприєднання на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України. Заявки Стокгольма та Гельсінкі мають бути схвалені всіма державами-членами Північноатлантичного альянсу.
Туреччина ратифікувала вступ Фінляндії до НАТО наприкінці березня, при цьому продовжує заперечувати щодо Швеції. Так, Анкара заявляє, що у Стокгольмі переховуються члени організацій, яких Туреччина вважає терористами. Додамо, що Угорщина також ще не схвалила заявку Швеції.
Вашингтон бажає, щоб питання вступу Швеції до НАТО було вирішено до саміту лідерів Альянсу в Литві, що відбудеться у липні.
Раніше повідомлялося, що 29 травня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Ердоганом після його переобрання за підсумками другого туру президентських виборів у Туреччині минулої неділі.
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