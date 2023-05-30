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В ЄС проаналізують суперечливий польський закон про російські впливи
23:46 29.05.2023 |
В Єврокомісії обіцяють проаналізувати новий польський закон про створення комісії, яка має на меті розслідувати російський вплив, але яку критики називають інструментом усунення з політичного життя політичних опонентів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
"Європейська комісія відзначила, що президент Анджей Дуда підписав закон про створення комісії з розслідування російського впливу, і буде вивчати його", - заявила речниця ЄК Соня Господінова.
Офіційні коментарі щодо змісту самого закону поки не звучали, тому що сьогодні в інституціях ЄС вихідний день.
Очікується, що Єврокомісія проаналізує польський закон на предмет відповідності законодавству ЄС. Якщо ЄК визнає його несумісним з правом ЄС, це може почати ще одну суперечку з Брюсселем.
У вівторок питання про закон можуть бути поставлені під час слухань у Раді ЄС щодо порушення Польщею принципу верховенства права. Процедура слухань полягає в тому, що міністри 26 країн ставлять запитання польському представнику.
Міністр європейських справ Шимон Шиньковський вель Сенк не з'явиться на цих слуханнях, тому його замінить посол Польщі в ЄС Анджей Садось. Це може стати першою можливістю для єврокомісара з питань верховенства права Дідьє Рейндерса висловити свою попередню думку щодо цього закону.
Є, однак, перша неофіційна реакція на пропозицію президента Анджея Дуди прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому звернутися до Європейської ради із закликом створити комісію "спільним рішенням держав-членів" для розслідування російського впливу в європейському масштабі.
"Європейська рада не займається такими питаннями. Це радше справа Європейського парламенту", - сказали RMF FM в оточенні президента Євроради.
Дипломат ЄС зазначив, що на саміті лідерів ЄС "прем'єр-міністр Матеуш Моравецький може порушити будь-яку тему, яку захоче, щоб потім на пресконференції оголосити, що він висунув цю пропозицію". "Хто створить таку комісію? Хто до неї увійде? Я навіть не знаю, як це коментувати", - сказав він, не приховуючи свого здивування.
Він підкреслив, що в Європарламенті вже є Спеціальний комітет з питань іноземного втручання у всі демократичні процеси в Європейському Союзі.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підписав законопроєкт про створення комісії з розслідування російських впливів.
Польська опозиція, насамперед партія "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск, вважають, що ініціатива "Права й справедливості" спрямована проти них - передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2010 року.
На думку опонентів, закон покликаний усунути Дональда Туска з політичної сцени перед парламентськими виборами або принаймні принизити його в очах виборців. Звідси назва закону у Польщі - "лекс Туск".
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