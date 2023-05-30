Фінансові новини
- |
- 30.05.23
- |
- 00:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща з 1 червня закриває кордон для вантажівок РФ і Білорусі
23:42 29.05.2023 |
Польща з 1 червня запроваджує заборону на в'їзд з білоруської території вантажних автомобілів, зареєстрованих у Білорусі та Росії, повідомило в понеділок польське Міністерство внутрішніх справ.
"Польща з 1 червня призупинить вантажний рух для зареєстрованих у Росії та Білорусі вантажівок і трейлерів, які намагаються перетнути кордон із Білоруссю", - наводить Bloomberg витяги із заяви МВС.
Агентство нагадує, що раніше в понеділок Варшава запровадила санкції проти 365 білоруських фізосіб.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада підтримала страхування інвестицій від воєнних ризиків
|Верховна Рада ухвалила закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
|ВР підтримала запровадження санкцій проти Ірану на 50 років - нардеп
|Рада підтримала законопроєкт про скасування «спрощенки 2%» в першому читанні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В ЄС проаналізують суперечливий польський закон про російські впливи
|Польща з 1 червня закриває кордон для вантажівок РФ і Білорусі
|У Косові сталися сутички між сербами та контингентом НАТО
|Сербія міряється мітингами: що загрожує владі проросійського президента Вучича
|До Казахстану з Росії переїхали понад 20 зарубіжних компаній
|Данія виділить ще $2,6 млрд на військову допомогу Україні
Бізнес
|Обмін паролями на Netflix обійдеться українцям у €3/місяць за кожного додаткового користувача
|Шакіл О'Ніл отримав виклик до суду по FTX просто під час баскетбольного матчу — до цього він місяцями ховався від кур'єрів
|Sony анонсувала портативний ігровий пристрій для стримінгу ігор з PS5 та бездротові навушники PlayStation з lossless аудіо
|AMD Radeon RX 7600 - відеокарта нового покоління для ігор у Full HD за ціною $269
|Lexus LC 500 отримав оновлення для 2024 року
|Hyundai показав оновлений хетчбек i20
|У Японії вперше заарештували блогера за публікацію спойлерів до відеоігор на YouTube