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АНАЛІТИКА

Польща з 1 червня закриває кордон для вантажівок РФ і Білорусі

 

Польща з 1 червня запроваджує заборону на в'їзд з білоруської території вантажних автомобілів, зареєстрованих у Білорусі та Росії, повідомило в понеділок польське Міністерство внутрішніх справ.

"Польща з 1 червня призупинить вантажний рух для зареєстрованих у Росії та Білорусі вантажівок і трейлерів, які намагаються перетнути кордон із Білоруссю", - наводить Bloomberg витяги із заяви МВС.

Агентство нагадує, що раніше в понеділок Варшава запровадила санкції проти 365 білоруських фізосіб.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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