У Косові сталися сутички між сербами та контингентом НАТО

На півночі Косова в муніципалітеті Звечан сталися сутички між етнічними сербами та миротворцями контингенту KFOR під проводом НАТО під час спроби перших у понеділок, 29 травня, захопити офіс одного з муніципалітетів, повідомляє Associated Press.

Як пише агенція, минулого тижня до влади в результаті виборів прийшли мери з числа етнічних албанців, що спричинило незадоволення сербів. Під час сутичок миротворці застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати для захисту косовських правоохорців і силовиків. Водночас серби, що зібралися під адмінбудівлею, у відповідь кидали каміння та інші тверді предмети.

"Кілька військових італійського та угорського контингенту KFOR постраждали від неспровокованих нападів і отримали травми з переломами та опіками внаслідок вибуху запалювальних пристроїв", - йдеться в заяві контингенту.

За їхніми даними, також пошкоджені кілька автомобілів косовської поліції і одне авто ЗМІ. На численних кадрах видно графіті з сербською націоналістичною символікою, зазначає агенція.

Берлін засудив насильство

У Берліні вже відреагували на чергову ескалацію в Косові, засудивши насильницькі напади.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо неприйнятні насильницькі напади на півночі Косова сьогодні вдень, в результаті яких десятки солдатів KFOR - НАТО і кілька цивільних осіб отримали поранення. Наші думки з пораненими, яким ми бажаємо якнайшвидшого одужання", - йдеться у заяві МЗС ФРН.

Також у німецькому зовнішньополітичному відомстві закликали до негайного припинення будь-якого насильства і будь-яких дій, що розпалюють напруженість. "Деескалація зараз вкрай необхідна. Ми закликаємо Косово і Сербію розпочати переговори з цією метою без подальших зволікань і продовжувати працювати над імплементацією Угоди про нормалізацію, досягнутої в лютому і березні, зокрема щодо Асоціації муніципалітетів сербської більшості", - зазначили в німецькому МЗС.

Ескалація після виборів

Раніше в кількох муніципалітетах на півночі Косова вже спалахували сутички: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону сербських протестувальників. Причиною стала відмова місцевих сербів брати участь у регіональних виборах у квітні та визнавати їхні результати.

На тлі ситуації Сербія привела свої збройні сили в стан повної боєготовностіі відправила додаткові війська до кордону з Косовим, яке проголосило незалежність від Белграда в 2008 році.

Загострення конфлікту Сербії та Косова

Конфлікт Сербії та Косова загострився в липні 2022 року, коли Приштина вирішила запровадити тимчасові документи для в'їжджаючих громадян Сербії і зажадала від сербської меншини поміняти старі сербські автомобільні номери на місцеві. На знак протесту косовські серби звели барикади, після чого влада Косова відклала запровадження нових правил. Проте зіткнення тривали аж до грудня 2022 року.

У середині грудня Косово офіційно подало заявку на вступ до Євросоюзу. Сербія зробила це ще 2009 року. За даними ЗМІ, Захід дав обом країнам зрозуміти, що їхні перспективи євроінтеграції безпосередньо залежать від успіхів у врегулюванні конфлікту.