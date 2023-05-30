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АНАЛІТИКА

До Казахстану з Росії переїхали понад 20 зарубіжних компаній

 

Казахстан веде велику роботу з релокації компаній, які офіційно заявили про свій вихід із РФ.

"На сьогодні 401 компанія, у яких ми зацікавлені по переїзду в Казахстан, усім цим компаніям були відправлені запрошення. На сьогодні 67 компаній позитивно нам відповіли, по них робота ведеться, і по 25 компаніям релокація завершена. 38 країн беруть участь у цьому, переважно Німеччина, США, Швейцарія та Японія", - повідомив заступник міністра закордонних справ Казахстану Алмас Айдаров, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що казахстанські посли зустрічаються із головними компаніями.

"Основні компанії, які завершили релокацію, що на слуху, - американський Honeywell в Алмати відкрив невелике виробництво. TikTok також переніс офіс в Казахстан. Indriver у Казахстані, Fortescue австралійський, Alstom французький, Ozon відкриває логістичний парк в Астані", - уточнив Айдаров.

У вересні минулого року прем'єр-міністра Казахстану Аліхан Смаїлов повідомляв, що близько 50 компаній, що працюють у несировинній сфері, із понад 300 великих зарубіжних компаній, які залишили Росію, виявили бажання локалізувати свої виробництва та офіси в Казахстані.

У липні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив створити сприятливі умови для релокації в республіку компаній, що пішли з російського ринку, через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України.

На початку грудня минулого року Смаїлов повідомляв, що 19 компаній, які залишили Росію, локалізували свої виробництва та офіси у Казахстані.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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