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АНАЛІТИКА

Казахстан про вступ в Союзну державу: Оцінили жарт Лукашенка

 

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відреагував у понеділок, 29 травня, на пропозицію білоруського правителя Олександра Лукашенка вступити в так звану Союзну державу Росії та Білорусі й отримати "одну ядерну зброю на всіх". Він заявив, що "гідно оцінив цей жарт".

"Я думаю, що необхідності в цьому немає, оскільки існують й інші інтеграційні об'єднання, насамперед Євразійський економічний союз (ЄАЕС)", - цитує Токаєва сайт президента Казахстану.

ЄАЕС, за його словами, має насамперед займатися питаннями економічної інтеграції, в тоді вже всім іншим. "Питання ідеології, освіти, охорони здоров'я, спорту, культури, безумовно, потребують до себе уваги. Але є й інші платформи, де ми успішно співпрацюємо з усіма відповідними країнами. Тож сподіваємося, що ЄАЕС, перш за все, виконає своє призначення, що було зафіксоване в Договорі 2015 року", - сказав Токаєв.

Щодо ядерної зброї Токаєв заявив, що вона Казахстану не потрібна. "Ми приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї. Ми залишаємося вірними зобов'язанням у рамках цих міжнародних документів", - наголосив він.

Водночас Токаєв назвав РФ "природним партнером" Казахстану.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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