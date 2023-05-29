Індійський чиновник протягом 3 днів відкачував 2 млн літрів води з водойми, щоб дістати загублений Samsung Galaxy S23 Ultra

Більшість людей, коли їхні телефони падають в озеро або річку, прощаються з ними й купують собі новий гаджет. Але не 32-річний Раджеш Вішвас (Rajesh Vishwas), чиновник з Індії, який заради свого Samsung Galaxy S23 Ultra осушив водойму.

Чоловік відпочивав разом із друзями на березі водойми. Коли він вирішив зробити селфі, його новенький флагман Samsung Galaxy S23 Ultra впав у воду. Раджеш викликав місцевих жителів, які протягом кількох днів пірнали у воду, але так і не знайшли смартфон.

Але чиновник не опустив руки та викликав кілька потужних дизельних насосів. Навіщо все це треба було - запитаєте ви? Раджеш заявив, що в смартфоні були офіційні відомчі дані, тому його необхідно було знайти.

Протягом трьох днів насоси безперервно викачували з водойми воду. За даними ЗМІ, загалом було викачано понад 2 мільйони літрів води, якої б вистачило на зрошення 1500 акрів сільськогосподарських угідь.

У результаті Samsung Galaxy S23 Ultra знайшли раніше, ніж у водоймі залишилося б сухе дно. Не дивно, що після перебування під водою смартфон повністю зламався і виявився непрацездатним.

Однак сама історія викликала хвилю критики з боку місцевих жителів і уряду. Індія, яка входить до числа країн світу, що страждають від нестачі води, останніми роками пережила кілька великих періодів сильної спеки та посухи. І хоч чиновник заявив, що вода була непридатна для зрошення, його звільнили.