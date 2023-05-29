Прем'єр Іспанії планує дострокові парламентські вибори після поразки своєї партії у регіонах

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про наміри провести дострокові парламентські вибори 23 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Зазначається, що це рішення офіційно ухвалять завтра на позачерговому засіданні уряду.

"Найкраще, щоб іспанці сказали своє слово у визначенні політичного курсу країни", - сказав іспанський прем'єр.

Крім того, Санчес взяв на себе відповідальність за поразку своєї Соціалістичної робітничої партії (PSOE) на місцевих виборах.

"Як голова уряду і як генеральний секретар PSOE, я особисто беру на себе відповідальність за результат", - додав він.

Раніше повідомлялося, що PSOE прем'єр-міністра Педро Санчеса зазнала важких втрат на місцевих виборах в Іспанії, а консервативна Народна партія (PP) взяла під контроль низку ключових мерій і регіонів.

Парламентські вибори в Іспанії мали відбутися наприкінці року.