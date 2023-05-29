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Прем'єр Іспанії планує дострокові парламентські вибори після поразки своєї партії у регіонах
13:54 29.05.2023 |
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про наміри провести дострокові парламентські вибори 23 липня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Зазначається, що це рішення офіційно ухвалять завтра на позачерговому засіданні уряду.
"Найкраще, щоб іспанці сказали своє слово у визначенні політичного курсу країни", - сказав іспанський прем'єр.
Крім того, Санчес взяв на себе відповідальність за поразку своєї Соціалістичної робітничої партії (PSOE) на місцевих виборах.
"Як голова уряду і як генеральний секретар PSOE, я особисто беру на себе відповідальність за результат", - додав він.
Раніше повідомлялося, що PSOE прем'єр-міністра Педро Санчеса зазнала важких втрат на місцевих виборах в Іспанії, а консервативна Народна партія (PP) взяла під контроль низку ключових мерій і регіонів.
Парламентські вибори в Іспанії мали відбутися наприкінці року.
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