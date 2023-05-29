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Лукашенко не хоче переходити на російський рубль
12:59 29.05.2023 |
Запровадження у Білорусі єдиної валюти з Росією - це не питання найближчого часу.
Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на зустрічі з головою центробанку Росії Ельвірою Набіуліною, передає білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
"Те, що у нас працює Міжбанківська валютна рада, тут питань немає. Я часто наводжу ваші, нашого голови цитати на рівні глав держав, коли йдеться про створення єдиної валюти та так далі, що це непростий процес. І, мабуть, не сьогоднішнього дня, як ми домовились із президентом Росії", - заявив Лукашенко.
Водночас він зауважив, що "деякі патріотично налаштовані люди в Росії та Білорусі часто порушують це питання".
"Я хотів би почути також вашу точку зору на сьогоднішній день. Ту давню точку зору я добре знаю", - додав Лукашенко.
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