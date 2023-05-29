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У Фінляндії планують підвищити мінімальний поріг заробітку для іммігрантів з-за меж ЄС
10:21 29.05.2023 |
Майбутня коаліція у Фінляндії планує посилити імміграційну політику, зокрема - підвищити суму необхідного мінімального доходу, за якої іммігрант, що переїжджає для роботи з-за меж ЄС, може отримати посвідку на проживання.
Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо фінському телерадіомовнику Yle.
Узгоджене на переговорах щодо формування уряду посилення імміграційної політики не потребує внесення змін до Конституції країни.
Згідно з отриманою інформацією, особи, які переїжджають на роботу до Фінляндії з-за меж ЄС, повинні мати дохід щонайменше 1600 євро на місяць, щоб отримати посвідку на проживання.
Нововведення застосовуватиметься також у тих випадках, коли працівник отримує зарплату за повний робочий день відповідно до колективного трудового договору.
Наразі працівник, який прибув до Фінляндії з-за меж Євросоюзу, зобов'язаний заробляти щонайменше 1300 євро на місяць. "Справжні фіни" вимагали підвищити цю межу до 2500 євро.
Критики відкидають вимогу "Справжніх фінів", скільки вважають, що низькооплачувані сфери в майбутньому стануть сильніше потребувати працівників.
У Фінляндії 2 травня почалися коаліційні переговори між обраними потенційними учасниками нового уряду.
Після попереднього етапу переговорів - ознайомлення з позиціями партій - до формування коаліції вирішили запросити правопопулістів "Справжніх фінів", які на другому місці за підсумками виборів, а також Шведську народну партію та християнських демократів.
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