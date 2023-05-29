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АНАЛІТИКА

Турецька ліра падає після перемоги Ердогана на виборах

 

Турецька ліра ослабла після того, як Реджеп Таїп Ердоган виграв другий тур президентських виборів у неділю, продовживши свій термін перебування на посаді.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що перемога Ердогана змусила інвесторів шукати будь-які ознаки того, що він почне послаблювати жорсткий контроль держави над ринками.

Ліра знизилася на 0,3% до 20,03 за долар США, майже до рекордно низького рівня, перед тим, як торгуватися на рівні 20,01 станом на 6:40 ранку в Стамбулі.

На Уолл-стріт вважають, що ліра ще більше ослабне, а в Morgan Stanley попереджають, що вона може досягти 26 за долар раніше, ніж очікувалося раніше, і впасти до 28 до кінця року, якщо Ердоган дотримуватиметься своєї політики утримання низьких відсоткових ставок. Wells Fargo & Co очікує, що валюта досягне 23 до кінця кварталу.

"Перемога Ердогана не принесе жодного комфорту жодному іноземному інвестору.

З дуже високою інфляцією, дуже низькими процентними ставками і відсутністю чистих валютних резервів, болюча криза, що зачепить усі активи, може бути на порозі", - заявив стратег Tellimer в Дубаї Хаснайн Малік.

"Неортодоксальний підхід Ердогана до процентних ставок - він вважає, що нижчі ставки ведуть до нижчої інфляції - залишив ринки залежними від непередбачуваного поєднання спеціального регулювання та інтервенцій, причому нові заходи запроваджуються неофіційно і майже щодня.

Вони також призвели до втечі інвесторів: загальний обсяг іноземних активів у турецьких акціях та облігаціях з 2013 року скоротився приблизно на 85%, або майже на 130 мільярдів доларів", - нагадує агентство.

"Очевидно, що нинішня економічна модель не працює", - сказав менеджер з управління капіталом у Strateji Portfoy в Стамбулі Бурак Четінчекер.

"Ердоган, ймовірно, також усвідомлює це, і помірний перехід до ортодоксальної політики в найближчому майбутньому є ймовірним, тому що інакше вона не буде стійкою. Будь-який сигнал у цьому напрямку буде вітатися ринком", - додав він.
За матеріалами: Економічна правда
 

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