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Китай та Південна Корея посилять співпрацю у сфері напівпровідників
09:14 29.05.2023 |
Китай заявив про посилення діалогу та співпраці щодо ланцюгів постачання напівпровідників з Південною Кореєю на тлі глобальної напруженості навколо технологій та поставок мікросхем.
Про це повідомляє Bloomberg.
Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао зустрівся з міністром торгівлі Південної Кореї Ан Дук-Геном і заявив, що Пекін готовий поглиблювати двостороннє торговельне та інвестиційне співробітництво, йдеться в заяві міністерства торгівлі Китаю.
Обидва чиновники зустрілися під час зустрічі міністрів торгівлі АТЕС 2023 року, а також обмінялися думками щодо підтримки стабільності промислового ланцюжка поставок і зміцнення співпраці на двосторонньому, регіональному та багатосторонньому рівнях.
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