Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай та Південна Корея посилять співпрацю у сфері напівпровідників

 

Китай заявив про посилення діалогу та співпраці щодо ланцюгів постачання напівпровідників з Південною Кореєю на тлі глобальної напруженості навколо технологій та поставок мікросхем.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао зустрівся з міністром торгівлі Південної Кореї Ан Дук-Геном і заявив, що Пекін готовий поглиблювати двостороннє торговельне та інвестиційне співробітництво, йдеться в заяві міністерства торгівлі Китаю.

Обидва чиновники зустрілися під час зустрічі міністрів торгівлі АТЕС 2023 року, а також обмінялися думками щодо підтримки стабільності промислового ланцюжка поставок і зміцнення співпраці на двосторонньому, регіональному та багатосторонньому рівнях.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, Корея
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3167
  0,0731
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1338  0,02 0,04 37,6500  0,00 0,01
EUR 40,0225  0,02 0,06 40,8113  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на 25.05.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес