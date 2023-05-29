Китай та Південна Корея посилять співпрацю у сфері напівпровідників

Китай заявив про посилення діалогу та співпраці щодо ланцюгів постачання напівпровідників з Південною Кореєю на тлі глобальної напруженості навколо технологій та поставок мікросхем.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао зустрівся з міністром торгівлі Південної Кореї Ан Дук-Геном і заявив, що Пекін готовий поглиблювати двостороннє торговельне та інвестиційне співробітництво, йдеться в заяві міністерства торгівлі Китаю.

Обидва чиновники зустрілися під час зустрічі міністрів торгівлі АТЕС 2023 року, а також обмінялися думками щодо підтримки стабільності промислового ланцюжка поставок і зміцнення співпраці на двосторонньому, регіональному та багатосторонньому рівнях.