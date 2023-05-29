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АНАЛІТИКА

У Польщі схвалили закон про розслідування російського впливу

 

Польський Сейм схвалив суперечливий законопроєкт про створення державної комісії з розслідування ймовірного російського впливу на безпеку країни з 2007 до 2022 року. "За" в п'ятницю, 26 травня, проголосували 234 депутати нижньої палати парламенту, "проти" - 219, один утримався. Для набуття чинності закон повинен підписати президент Польщі Анджей Дуда.

Закон передбачає, що комісія у складі дев'яти осіб зможе заборонити будь-якому політику, якого визнає винним, обіймати протягом десяти років державні посади, пов'язані з розподілом коштів. Голову комісії призначатиме прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Члени комісії не нестимуть відповідальності за свої рішення. Жодного процесу апеляції для осіб, визнаних винними, не передбачено.

"Закон проти опозиції"

Опозиція засудила це рішення, назвавши його "конституційним переворотом", що перетворює політиків на суддів, підриваючи принцип поділу влади та незалежності законодавчої й судової гілок, передає агентство AFP. За словами опозиційних депутатів, закон є "полюванням на відьом", а комісія - "маріонетковим судом".

Критики вважають, що за допомогою цього закону націонал-консерватори з правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) прагнуть дискредитувати головного конкурента на майбутніх осінніх парламентських виборах - лідера ліберальної опозиції, колишнього прем'єр-міністра Дональда Туска. "Мета цього закону - вигнання Туска з політики", - заявив раніше генеральний секретар партії "Громадянська платформа" Марчін Кірвінський.

Експрезидент Європейської ради Туск обіймав посаду прем'єра Польщі з 2007 по 2014 рік. Консерватори звинувачують його в підписанні невигідних газових контрактів із Росією.

Туска вважають головним політичним противником лідера ПіС Ярослава Качинського. Експрем'єр очолює ліберально-консервативну "Громадянську платформу" - найбільшу польську опозиційну партію. Він звинуватив депутатів "ПіС" у тому, що вони - "боягузи", які хочуть усунути свого найбільшого політичного опонента, повідомляє агентство dpa.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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