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АНАЛІТИКА

У Фінляндії не виключають розвал ОБСЄ: що сталося

 

ОБСЄ може розпастись через небажання Російської Федерації та Білорусі схвалити головування Естонії.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Якщо у 2024 році не буде голови та не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації", - зазначив Хаавісто.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі

Зазначається, що згідно зі статутом організації, головування, яке ротується між країнами-членами, повинно отримати затвердження всіма 57 державами-членами.

Проте цьогоріч Росія та Білорусь не підтримали кандидатуру Естонії на посаду голови наступного року, а сама Естонія відмовитися від своєї кандидатури не готова.

Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) було створено у 1994 році у Будапешті, коли серія зустрічей з питань європейської безпеки та співробітництва переросла у самостійну організацію.

Перша зустріч з питань безпеки та співробітництва в Європі відбулася у 1975 році в Гельсінкі за ініціативою Фінляндії та особисто президента Фінляндії Урхо Кекконена.

Як відомо, ОБСЄ єдине європейське безпекове об'єднання, яке об'єднує Європу, Росію, США та Україну, і його головна мета полягає в запобіганні конфліктам, моніторингу миру та спостереженні за виборами.

Водночас заступник голови литовського МЗС Мантас Адоменас заявив, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі в нинішньому її вигляді безрезультативна. Такою вона залишатиметься, поки в її складі будуть держави-агресори, такі як Росія та Білорусь.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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