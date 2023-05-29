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США та Китай продовжують торгові переговори попри напружені відносини, - FT
09:01 29.05.2023 |
Торгові представники США та Китаю проводять переговори щодо економічних та торгових суперечок. Це розцінюється як ознака попередніх зусиль щодо стабілізації відносин між двома державами, незважаючи на напруженість у відносинах.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Так, йдеться про зустріч високопоставленого торгового представника американського президента Джо Байдена Кетрін Тай та міністра торгівлі Китаю Вана Вентао у кулуарах конференції Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Детройті (США) у п'ятницю.
Тоді в офісі американського чиновника висловили стурбованість діями Пекіна проти компаній США, а також "неринкові" підходи КНР до економіки та торгівельної політики.
Своєю чергою Ван підкреслив стурбованість Китаю з приводу Тайваню, тарифи "епохи Трампа" для американських компаній, які проводять покупки в КНР, та Індо-Тихоокеанській економічній структурі Байдена - торговельну угоду, яка виключає Китай і фокусується на інфраструктурі, стійкості ланцюжка поставок та екологічно чистому. енергії.
Ця зустріч відбулася через 5 днів після того, як президент США передбачив швидке потепління у відносинах за підсумками саміту G7. Це також сталося наступного дня після того, як Ван провів переговори з міністром торгівлі США Джіною Раймондо під час першого візиту високопоставленого китайського урядовця до Вашингтона.
Перед цим у травні високопоставлений китайський дипломат Ван І зустрівся із радником США з національної безпеки Джейком Салліваном у Відні у спробі стабілізувати відносини.
У публікації зазначається, що зараз аналітики закликають Вашингтон та Пекін скористатися рідкісною можливістю для двосторонніх переговорів на високому рівні.
Відносини США та Китаю залишаються на низькому рівні
Разом з тим американо-китайські відносини в цей час знаходяться на найнижчому рівні за останні десятиліття, зусилля щодо покращення дипломатичної діяльності важко досягають прогресу, оскільки дві сторони стикаються через нові обмеження на доступ до технологій, а також через підтримку лідером КНР повномасштабної війни РФ проти України, пише FT.
Раніше минулого тижня Китай наказав цілій низці своїх інфраструктурних компаній припинити закупівлю в американського виробника мікросхем Micron всього через кілька годин після того, як G7 виступила з різкою критикою Пекіна.
У середу Сі Цзіньпін зустрівся з прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним у Пекіні та закликав до поглиблення торговельно-економічних та енергетичних зв'язків із Москвою, протидіючи тиску Заходу з метою зменшити підтримку російського диктатора Володимира Путіна.
Раніше повідомлялося, що, за даними Bloomberg, ЄС та США мають намір обмежити інвестиції в Китай.
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