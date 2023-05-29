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АНАЛІТИКА

Саудівська Аравія звинуватила Росію у невиконанні зобов'язань з видобутку нафти, - WSJ

 

Росія не виконує своїх обіцянок скоротити видобуток нафти. Через це між країною-агресором та Саудівською Аравією зростає напруженість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначають джерела видання, розбіжності між країнами "дуже помітні" напередодні зустрічі міністрів Організації країн-експортерів нафти, де головним питанням стане план видобутку на друге півріччя.

Журналісти нагадують, що ще на початку квітня Саудівська Аравія та інші виробники нафти оголосили про добровільне скорочення її видобутку на 1,65 млн барелів на добу, щоб підняти ціни на нафту.

Але, за даними WSJ, Росія продовжила закачувати великі обсяги нафти на ринок і не виконала своїх обіцянок. Внаслідок такої діяльності РФ у травні ціни впали майже на 10% порівняно з квітнем.

Видобуток нафти у Росії

Нагадаємо, цього тижня у ЗМІ писали про те, що морський експорт нафти з Росії зростає шостий тиждень поспіль, незважаючи на заяви Москви про скорочення видобутку.

При цьому експорт російської нафти до Індії досяг рекордного добового максимуму у квітні.

Це відбувається після того, як країни Європи Європейський Союз запровадили ембарго на імпорт морської нафти з території РФ у грудні 2022 року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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