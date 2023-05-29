Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На виборах президента Туреччини переміг Ердоган

 

Переможцем другого туру президентських виборів у Туреччині став чинний лідер країни Реджеп Таїп Ердоган. Це випливає з даних Центральної виборчої комісії Туреччини

, оприлюднених ввечері неділі, 28 травня. За результатом підрахунку 98,94 відсотка голосів Ердоган здобув 52,07 відсотка підтримки виборців, натомість його опонент соціал-демократ та алавіт Кемаль Киличдароглу посів друге місце з 47,93 відсотка підтримки.

Ердоган вже оголосив про свою перемогу в історичному другому турі виборів. "Ми будемо керувати країною протягом наступних п'яти років. "З Божою допомогою, ми будемо гідні вашої довіри", - цитує агенція AFP Ердогана.

За даними турецької ЦВК, явка виборців у другому турі становила близько 85,6 відсотка, що на два відсоткових пункти менше, ніж у першому раунді голосування.

За даними турецької держагенції Anadolu, понад 64,1 мільйона виборців зареєструвалися, аби проголосувати, з них понад 1,92 мільйона віддали свої голоси на дільницях за кордоном. В історії країни вперше проводився другий тур на президентських виборах після того, як у першому раунді, що відбувся 14 травня, жоден з кандидатів не набрав необхідної абсолютної більшості голосів.

Третя декада Туреччини при Ердогані

69-річний Ердоган вже править країною протягом двох десятиліть. У 2003-2014 роках він був прем'єр-міністром, після чого став першим обраним народом, а не парламентом, президентом. Відтепер, у разі визнання перемоги, він продовжить своє правління на третє десятиліття.

74-річний соціал-демократ та алавіт Киличдароглу балотувався від опозиційного блоку з шести партій. У перевиборній кампанії він обіцяв повернути Туреччину до парламентської системи, відновити незалежність таких державних установ, як Центральний банк, і приборкати інфляцію. Киличдароглу також виступає за зближення з Європейським Союзом. Однак після першого туру виборів його тон в кампанії став більш агресивним.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3167
  0,0731
 0,19

Курс обміну валют на 26.05.23, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1497  0,07 0,18 37,6541  0,05 0,13
EUR 40,0448  0,01 0,03 40,8431  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на 25.05.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес