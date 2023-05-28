«Клуб експертів» проаналізував шанси кандидатів у другому турі президентських виборів у Туреччині

На YouTube-каналі київського аналітичного центру "Клуб експертів" вийшло нове відео, в якому засновник проєкту, кандидат економічних наук Максим Уракін і головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах дали прогноз результатів майбутнього другого туру президентських виборів у Туреччині, а також проаналізували можливі варіанти розвитку подій після завершення голосування.





На думку експертів, чинний президент країни Реджеп Таїп Ердоган має набагато більші шанси на перемогу, ніж його суперник - лідер об'єднаної опозиції Кемаль Киличдароглу. Такий прогноз зумовлений як поведінкою самих топ-політиків до і після першого туру виборів, так і позицією Сінана Огана, який посів третє місце з 5% голосів і який уже висловив свою підтримку Ердогану.

"Ердоган добре провів передвиборчу компанію, не вступаючи у відкриту полеміку з опозицією з питань ліквідації наслідків землетрусу, розвитку демократії та ситуації в економіці. Замість цього він акцентував увагу виборців на темах безпеки і "гідності нації", а також ісламської ідентичності. Крім того, підвищення зарплат і анулювання квитанцій з оплати комунальних послуг напередодні виборів також зіграли свою роль", - вважає Мохаммад Фараджаллах.

За словами експерта, ці дії також допомогли Ердогану схилити на свій бік націоналістичні сили, єдиний кандидат від яких - Сінан Оган, відкрито підтримав чинного президента напередодні другого туру.

"Опозиція, навпаки, після першого туру почала поводитися доволі нервово, що знайшло вираження, насамперед, в агресивній риториці Кемаля Киличдароглу щодо сирійських біженців, які отримали турецькі паспорти в рамках соціальних програм, ініційованих Ердоганом", - підкреслив він.

Зі свого боку, Максим Уракін зазначив, що турецькі виборці загалом розчаровані риторикою Киличдароглу, оскільки очікували від опозиційного альянсу конкретних програм економічних і політичних дій після виборів.

"З боку опозиції не прозвучало жодної конкретики щодо соціальної підтримки молоді, старшого покоління, підтримки підприємців і нормалізації ситуації в економіці", - вважає Максим Уракін.

На його думку, очікування перемоги Киличдароглу вже в першому турі були дещо "перегріті" низкою соціологічних опитувань, які прогнозували цьому кандидату серйозну перевагу над Ердоганом (до 5-7%), але згодом не підтвердилися на самих виборах.

При цьому, на думку експертів, серед турків усе ж таки присутній серйозний розкол щодо політики чинного президента, і Ердогану, у разі перемоги на виборах, доведеться серйозно попрацювати над консолідацією суспільства в рамках єдиного національного консенсусу.

Детальніше дивіться у відео на каналі Клуб експертів за посиланням:



