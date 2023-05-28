Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Клуб експертів» проаналізував шанси кандидатів у другому турі президентських виборів у Туреччині

 

На YouTube-каналі київського аналітичного центру "Клуб експертів" вийшло нове відео, в якому засновник проєкту, кандидат економічних наук Максим Уракін і головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах дали прогноз результатів майбутнього другого туру президентських виборів у Туреччині, а також проаналізували можливі варіанти розвитку подій після завершення голосування.


На думку експертів, чинний президент країни Реджеп Таїп Ердоган має набагато більші шанси на перемогу, ніж його суперник - лідер об'єднаної опозиції Кемаль Киличдароглу. Такий прогноз зумовлений як поведінкою самих топ-політиків до і після першого туру виборів, так і позицією Сінана Огана, який посів третє місце з 5% голосів і який уже висловив свою підтримку Ердогану.

"Ердоган добре провів передвиборчу компанію, не вступаючи у відкриту полеміку з опозицією з питань ліквідації наслідків землетрусу, розвитку демократії та ситуації в економіці. Замість цього він акцентував увагу виборців на темах безпеки і "гідності нації", а також ісламської ідентичності. Крім того, підвищення зарплат і анулювання квитанцій з оплати комунальних послуг напередодні виборів також зіграли свою роль", - вважає Мохаммад Фараджаллах.

За словами експерта, ці дії також допомогли Ердогану схилити на свій бік націоналістичні сили, єдиний кандидат від яких - Сінан Оган, відкрито підтримав чинного президента напередодні другого туру.

"Опозиція, навпаки, після першого туру почала поводитися доволі нервово, що знайшло вираження, насамперед, в агресивній риториці Кемаля Киличдароглу щодо сирійських біженців, які отримали турецькі паспорти в рамках соціальних програм, ініційованих Ердоганом", - підкреслив він.

Зі свого боку, Максим Уракін зазначив, що турецькі виборці загалом розчаровані риторикою Киличдароглу, оскільки очікували від опозиційного альянсу конкретних програм економічних і політичних дій після виборів.

"З боку опозиції не прозвучало жодної конкретики щодо соціальної підтримки молоді, старшого покоління, підтримки підприємців і нормалізації ситуації в економіці", - вважає Максим Уракін.

На його думку, очікування перемоги Киличдароглу вже в першому турі були дещо "перегріті" низкою соціологічних опитувань, які прогнозували цьому кандидату серйозну перевагу над Ердоганом (до 5-7%), але згодом не підтвердилися на самих виборах.

При цьому, на думку експертів, серед турків усе ж таки присутній серйозний розкол щодо політики чинного президента, і Ердогану, у разі перемоги на виборах, доведеться серйозно попрацювати над консолідацією суспільства в рамках єдиного національного консенсусу.

Детальніше дивіться у відео на каналі Клуб експертів за посиланням:
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3167
  0,0731
 0,19

Курс обміну валют на 26.05.23, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1497  0,07 0,18 37,6541  0,05 0,13
EUR 40,0448  0,01 0,03 40,8431  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на 25.05.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес