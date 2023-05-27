Молдовські санкції ЄС схвалено. У списку не лише олігархи

Європейський Союз уперше застосовує новий режим санкцій за дестабілізацію Молдови. У п'ятницю, 26 травня, посли країн ЄС у Брюсселі схвалили запровадження санкцій, які традиційно включають заморожування активів на території Євросоюзу та заборону на в'їзд. Очікується, що офіційно це рішення буде ухвалене Радою ЄС 30 травня, повідомив DW чиновник Євросоюзу.

"Росія спонсорувала дестабілізацію в Молдові понад рік, тому ці санкції - справа термінова й ухвалити їх треба було давно, як це було зроблено в США та Великобританії", - заявив депутат з Румунії Влад Георге, автор самої першої ініціативи в Європарламенті від 2022 року щодо запровадження заходів проти проросійських молдовських олігархів. "Відтепер усім, хто погрожує європейській перспективі Молдови, стане зрозуміло, що такі спроби не допускатимуться. ЄС захистить інтереси Молдови та її шлях до членства в союзі", - наголосив він.

Раніше у розпорядження DW потрапив документ із пропозицією верховного представника із закордонних справ Євросоюзу Жозепа Борреля до Ради ЄС запровадити санкції в рамках нового режиму щодо п'яти осіб: олігархів Ілана Шора та Володимира Плахотнюка, депутата від партії "Шор" Марини Таубер, колишнього силовика Георгія Кавкалюка та росіянина Ігоря Чайки.

Санкції щодо Ілана Шора

У Брюсселі стверджують, що лідер проросійської партії "Шор", бізнесмен Ілан Шор займається незаконним фінансуванням політичних партій у Молдові та підбурюванням до насильства проти опозиції, яка має проєвропейські погляди, а його партія навчає та фінансує "осіб з метою провокування заворушень під час протестів у Молдові".

Офіційний документ ЄС, який потрапив у розпорядження DW, посилається на вердикт Апеляційного суду Кишинева від 13 квітня 2023 року, який заочно засудив Шора до 15 років позбавлення волі та конфіскації 254 мільйонів євро за шахрайство та відмивання грошей. За даними прокурорів, олігарх є бенефіціаром і одним з основних учасників крадіжки мільярда доларів із банківської системи Молдови у 2014 році, разом з іншим олігархом-втікачем Володимиром Плахотнюком.

Молдовська влада заявляє, що кошти від цього розкрадання використовуються для штучного створення заворушень у країні. Як приклад наводяться організовані Шором у 2022-2023 роках акції протесту в Кишиневі, які супроводжувалися заворушеннями та фінансувалися його партією.