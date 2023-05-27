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АНАЛІТИКА

Росіяни вивели в іноземні банки з початку великої війни $32 мільярди

 

Рівень заощаджень росіян в іноземних інструментах з початку 2022 року до 1 квітня 2023 року збільшився на 4,1 відсоткового пункта (в.п.), - до 19,2%.

За даними центробанку Росії, росіяни перевели в іноземні банки 2,6 трильйона рублів ($32,46 млрд), іноземним брокерам - майже 300 млрд рублів, зберігають на руках у валюті 1,9 трлн рублів ($23,7 млрд), повідомляє фінансове видання Frank Media.

Центробанк РФ вважає, що вразливість, пов'язана з розміщенням заощаджень громадян в іноземних інструментах, поки що має обмежений характер. Громадяни продовжують переважно вкладати кошти у рублеві депозити (42,2% заощаджень). Також зросли інвестиції громадян у акції місцевих компаній на 1,2 трлн рублів.

Водночас продовжує зберігатися тенденція до зменшення валютних депозитів фізичних осіб у російських банках та збільшення обсягів валютних переказів населення в іноземні банки.

Загалом за 2022 рік та перший квартал 2023 року валютні депозити фізосіб у російських банках зменшилися на 3,1 трлн рублів, при цьому обсяг переказів валюти на власні рахунки у банках-нерезидентах за період склав 2,6 трлн рублів, а обсяг готівкової іноземної валюти на руках виріс на 1,9 трлн рублів.

Водночас обсяг рублевих депозитів фізосіб в Росії у 2022 році і першому кварталі 2023 року зріс на 5,7 трлн. Частка депозитів та коштів на рахунках у юанях у четвертому кварталі 2022 року - першому кварталі 2023 року зросла на 1,2 в.п. - до 10,2% від загального обсягу валютних депозитів. Частка рублевих вкладів у сукупних вкладеннях громадян та коштів на рахунках збільшилася на 1,3 в.п. - до 42,2%.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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