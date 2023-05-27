Фінансові новини
- |
- 27.05.23
- |
- 02:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росіяни вивели в іноземні банки з початку великої війни $32 мільярди
23:07 26.05.2023 |
Рівень заощаджень росіян в іноземних інструментах з початку 2022 року до 1 квітня 2023 року збільшився на 4,1 відсоткового пункта (в.п.), - до 19,2%.
За даними центробанку Росії, росіяни перевели в іноземні банки 2,6 трильйона рублів ($32,46 млрд), іноземним брокерам - майже 300 млрд рублів, зберігають на руках у валюті 1,9 трлн рублів ($23,7 млрд), повідомляє фінансове видання Frank Media.
Центробанк РФ вважає, що вразливість, пов'язана з розміщенням заощаджень громадян в іноземних інструментах, поки що має обмежений характер. Громадяни продовжують переважно вкладати кошти у рублеві депозити (42,2% заощаджень). Також зросли інвестиції громадян у акції місцевих компаній на 1,2 трлн рублів.
Водночас продовжує зберігатися тенденція до зменшення валютних депозитів фізичних осіб у російських банках та збільшення обсягів валютних переказів населення в іноземні банки.
Загалом за 2022 рік та перший квартал 2023 року валютні депозити фізосіб у російських банках зменшилися на 3,1 трлн рублів, при цьому обсяг переказів валюти на власні рахунки у банках-нерезидентах за період склав 2,6 трлн рублів, а обсяг готівкової іноземної валюти на руках виріс на 1,9 трлн рублів.
Водночас обсяг рублевих депозитів фізосіб в Росії у 2022 році і першому кварталі 2023 року зріс на 5,7 трлн. Частка депозитів та коштів на рахунках у юанях у четвертому кварталі 2022 року - першому кварталі 2023 року зросла на 1,2 в.п. - до 10,2% від загального обсягу валютних депозитів. Частка рублевих вкладів у сукупних вкладеннях громадян та коштів на рахунках збільшилася на 1,3 в.п. - до 42,2%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НКРЕКП офіційно запропонувала затвердити з 1 червня єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,88 грн/кВт-год
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає більше систем IRIS-T. В Німеччині підписали нові контракти
|Під час туру Європою спецпредставник Китаю пропонував віддати РФ окуповані території, - WSJ
|Кравченко став головою Верховного суду. Хто він і за що його критикують
|Дружина очільника БЕБ продає заводам «Укрзалізниці» деталі за завищеними цінами та має ще 20 бізнесів, – ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Молдовські санкції ЄС схвалено. У списку не лише олігархи
|Росіяни вивели в іноземні банки з початку великої війни $32 мільярди
|ЄС: В Україну доставлено 90 тисяч тонн допомоги
|Україна отримає більше систем IRIS-T. В Німеччині підписали нові контракти
|Президент Бразилії відмовив Путіну, який запросив його в Росію
|Швеція все ще сподівається вступити в НАТО до липня – глава МЗС
|Путін запропонував відновити радянські «п'ятирічки»
Бізнес
|AMD Radeon RX 7600 - відеокарта нового покоління для ігор у Full HD за ціною $269
|Lexus LC 500 отримав оновлення для 2024 року
|Hyundai показав оновлений хетчбек i20
|У Японії вперше заарештували блогера за публікацію спойлерів до відеоігор на YouTube
|Adobe додає функції штучного інтелекту у Photoshop
|Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки
|«Купувати алкоголь долонею». Amazon One вводить підтвердження віку без документів