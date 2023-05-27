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АНАЛІТИКА

Президент Бразилії відмовив Путіну, який запросив його в Росію

 

Президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва заявив, що відхилив запрошення президента РФ Володимира Путіна відвідати Росію.

Про це повідомляє Sky News, передає Укрінформ.

«Щойно розмовляв по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. Я подякував йому за запрошення на Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі і відповів, що зараз не можу поїхати до Росії», - написав він у Твіттері.

За словами Лули, у розмові він підтвердив готовність Бразилії, а також Індії, Індонезії та Китаю «спілкуватися з обома сторонами конфлікту в пошуках миру».

Як повідомлялося, Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив про своє бажання виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Москвою.

Раніше Лула закликав до припинення вогню в Україні, водночас він відмовився надати Україні зброю, робив заяви, де покладав на Україну певну провину за вторгнення Росії, і заявив, що США та Європа стимулюють бойові дії.
 

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