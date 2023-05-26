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АНАЛІТИКА

Швеція все ще сподівається вступити в НАТО до липня – глава МЗС

 

Швеція все ще сподівається стати членом НАТО до липневого саміту Альянсу у Вільнюсі.

Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Вторгнення Росії в Україну переконало Швецію і Фінляндію минулого року відмовитися від своєї довготривалої політики військового нейтралітету. Минулого місяця Фінляндія вступила до НАТО, але членство Швеції гальмують Туреччина і Угорщина.

"Не буде ніякого плану Б або чогось подібного. План Б - це план А, тобто повне членство в НАТО, і це те, заради чого я і уряд будемо працювати аж до Вільнюса", - сказав він журналістам.

У неділю Туреччина голосуватиме у другому турі президентських виборів, де після першого раунду лідирує чинний президент Реджеп Таїп Ердоган. Білльстрьом висловив сподівання, що парламент Туреччини розпочне процес ратифікації вступу Швеції після того, як вляжеться виборчий пил.

Швеція і Фінляндія уклали тристоронню угоду в Мадриді в червні минулого року, спрямовану на вирішення проблем безпеки Туреччини. Але Анкара продовжує тягнути час, заявляючи, що Стокгольм переховує членів бойових угруповань, яких вона вважає терористами.

"Настав час для Туреччини розпочати процес ратифікації і виконати свою частину угоди", - заявив Білльстрьом.

Угорщина також заперечила проти заявки Швеції, посилаючись на невдоволення шведською критикою діяльності прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо демократії та верховенства права.

За словами Білльстрьома, незрозуміло, які заперечення має Будапешт проти членства Швеції.

"Угорщина підтримала на саміті в Мадриді минулого року надання Швеції статусу запрошеної країни без будь-яких умов. Ми твердо переконані, що вони повинні розпочати ратифікацію", - сказав він.

За даними ЗМІ, у Північноатлантичному альянсі вже почали допускати, що вето на вступ Швеції не вийде здолати до саміту у Вільнюсі.
Ключові теги: Швеція
 

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