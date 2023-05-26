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Путін запропонував відновити радянські «п'ятирічки»
17:18 26.05.2023 |
Про це російський президент Владімір Путін заявив на зустрічі з членами організації "Ділова Росія", повідомляє РБК.
"Пропоную сьогодні обговорити ще одну ініціативу - оголосити в Росії п'ятиріччя створюючої підприємницької праці і наповнити його не якимись офіційними або квазіофіційними, протокольними заходами, а саме конкретною, предметною роботою", - сказав Путін.
За його словами, ця робота має передбачати покращення ділового та інвестиційного клімату, який не створюється закликами та деклараціями.
Ключовими напрямами діяльності в рамках цього "п'ятиліття" Путін бачить покращення інвестиційного та ділового клімату, підвищення ефективності та модернізацію галузей економіки, розвиток кадрів та професійної освіти, розвиток нових форматів державно-приватного партнерства, ініціативи щодо розвитку взаємодії бізнесу з регіонами та муніципалітетами.
"Чекаємо тут змістовних пропозицій від "Ділової Росії", РСПП, "Опори Росії" та інших бізнес-об'єднань", - додав Путін.
Нагадаємо, "п'ятирічки" - П'ятирічні плани розвитку національної економіки існували за Радянського Союзу (СРСР). За часів Сталіна п'ятирічки мали юридичну силу закону, для їх виконання вживалися різні примусові засоби.
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