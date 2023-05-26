Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Нідерландах наклали арешт на земельну ділянку колишнього зятя Путіна

 

Прокуратура Нідерландів наклала арешт на земельну ділянку нідерландця Йорріта Фаассена, раніше одруженого на старшій дочці Путіна Марії Воронцової.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.

"Прокуратура Нідерландів наклала арешт на земельну ділянку поблизу Амстердама, яка належить колишньому зятю Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розслідуванням займалися Follow the Money, The Guardian і "Проект".

Нідерландський бізнесмен Йорріт Фаассен володіє земельною ділянкою в Дуйвендрехті.

Запис у земельному кадастрі Нідерландів показує, що на земельну ділянку було накладено арешт 12 травня за фінансові, економічні та екологічні правопорушення. Земельна ділянка була арештована в рамках кримінального розслідування.

Прокуратура Нідерландів не коментувала причину арешту та чи перебував Фаассен під слідством.

За інформацією джерел розслідувачів, Фаассен, який живе в Москві, був допитаний під час прильоту в Нідерланди в аеропорту Схіпхол за підозрою в ухиленні від санкцій, у нього конфіскували його ноутбук і мобільний телефон. За словами співрозмовника після цього він начебто швидко повернувся в Москву.

Зазначається, що сам Фаассен не відповідав на телефонні дзвінки чи запитання електронною поштою від Guardian щодо накладення арешту на земельну ділянку та інцидент у Схіпхолі.

Фаассен одружився з дочкою Путіна Марії Воронцовій у 2008 році, але, як повідомляється, пара розлучилася. За даними російських ЗМІ, у пари є 10-річний син.

Дочки Путіна - Марія Воронцова і Єкатеріна Тіхонова були внесені до санкційних списків ЄС і США у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2022 року Велика Британія оголосила, що запроваджує санкції проти двох дочок президента РФ Володимира Путіна та дочки глави МЗС Росії Сергія Лаврова через вторгнення в Україну.

На дочок Путіна Катерину Тихонову і Марію Воронцову, а також дочку Лаврова Катерину Винокурову накладена заборона на в'їзд до Сполученого Королівства. Крім цього, усі їхні активи, що знаходяться в Британії, будуть заморожені.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3167
  0,0731
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1497  0,07 0,18 37,6541  0,05 0,13
EUR 40,0448  0,01 0,03 40,8431  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес