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У Нідерландах наклали арешт на земельну ділянку колишнього зятя Путіна
17:15 26.05.2023 |
Прокуратура Нідерландів наклала арешт на земельну ділянку нідерландця Йорріта Фаассена, раніше одруженого на старшій дочці Путіна Марії Воронцової.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.
"Прокуратура Нідерландів наклала арешт на земельну ділянку поблизу Амстердама, яка належить колишньому зятю Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розслідуванням займалися Follow the Money, The Guardian і "Проект".
Нідерландський бізнесмен Йорріт Фаассен володіє земельною ділянкою в Дуйвендрехті.
Запис у земельному кадастрі Нідерландів показує, що на земельну ділянку було накладено арешт 12 травня за фінансові, економічні та екологічні правопорушення. Земельна ділянка була арештована в рамках кримінального розслідування.
Прокуратура Нідерландів не коментувала причину арешту та чи перебував Фаассен під слідством.
За інформацією джерел розслідувачів, Фаассен, який живе в Москві, був допитаний під час прильоту в Нідерланди в аеропорту Схіпхол за підозрою в ухиленні від санкцій, у нього конфіскували його ноутбук і мобільний телефон. За словами співрозмовника після цього він начебто швидко повернувся в Москву.
Зазначається, що сам Фаассен не відповідав на телефонні дзвінки чи запитання електронною поштою від Guardian щодо накладення арешту на земельну ділянку та інцидент у Схіпхолі.
Фаассен одружився з дочкою Путіна Марії Воронцовій у 2008 році, але, як повідомляється, пара розлучилася. За даними російських ЗМІ, у пари є 10-річний син.
Дочки Путіна - Марія Воронцова і Єкатеріна Тіхонова були внесені до санкційних списків ЄС і США у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2022 року Велика Британія оголосила, що запроваджує санкції проти двох дочок президента РФ Володимира Путіна та дочки глави МЗС Росії Сергія Лаврова через вторгнення в Україну.
На дочок Путіна Катерину Тихонову і Марію Воронцову, а також дочку Лаврова Катерину Винокурову накладена заборона на в'їзд до Сполученого Королівства. Крім цього, усі їхні активи, що знаходяться в Британії, будуть заморожені.
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