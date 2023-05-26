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АНАЛІТИКА

Французький виробник шин Michelin продав свої активи у Росії

 

Французький виробник шин Michelin оголосив про продаж активів у Росії дистриб'юторській компанії Power International Tires.

Про це повідомляється на сайті компанії, передає Укрінформ.

Компанія нагадала, що призупинила свою промислову діяльність у Росії 15 березня 2022 року.

«Michelin оголошує сьогодні про підписання угоди з Power International Tyres LLC про купівлю двох своїх місцевих компаній - Michelin Russia Tire Manufacturing Company (MRTMC) LLC і Camso CIS LLC. Відомий партнер Michelin, Power International Tires є одним з основних дистриб'юторів шин у Росії та має представництва по всій країні», - йдеться у заяві.

Зазначається, що схвалена компетентними місцевими органами влади угода дасть змогу зберегти 250 робочих місць.

«Варіант передачі активів місцевому менеджменту не був можливим через значні труднощі, що перешкоджали автономізації цієї діяльності. Усвідомлюючи, що не всі працівники можуть бути прийняті на роботу в Power International Tires, компанія Michelin дозволила тим, хто бажає залишити компанію на хороших умовах, зробити це», - заявили в компанії.

Наголошується, що продаж діяльності компанії в Росії знаменує важливий крок в історії Michelin, адже група була присутня в цій країні з 1997 року.

Як повідомляв Укрінформ, раніше німецький виробник шин та автокомпонентів Continental продав завод у Калузі, оскільки компанія прагне залишити російський ринок.
Ключові теги: Росія
 

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