Lloyd's виключив з регістру судна найбільшого перевізника російської нафти до Індії

Одна з найбільших міжнародних судноплавних класифікаційних асоціацій Lloyd's Register повідомила індійській компанії Gatik Ship Management, яка стала основним перевізником російської нафти після початку війни в Україні, що до 3 червня відкличе сертифікацію 21 судна.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на повідомлення компанії, передає Укрінформ.

"Lloyd's Register прагне сприяти дотриманню санкційних правил щодо торгівлі російською нафтою. За наявності доказів ми відкликаємо клас і послуги з будь-яких суден, які, на думку відповідних органів, порушують міжнародні санкції", - йдеться в електронному листі, надісланому виданню.

Це остання невдача для Gatik, яка також була змушена знайти нові прапори для 36 своїх суден після того, як їх було знято з реєстрації Міжнародним судновим реєстром Сент-Кітс і Невіс.

Класифікаційні товариства, такі як Lloyd's Register в Лондоні, надають послуги, включаючи перевірку мореплавства, сертифікацію, яка є життєво важливою для забезпечення страхування і входу в порти. У судноплавній асоціації заявили, що 11 суден Gatik, які вони розсекретили, були також сертифіковані Індійським регістром судноплавства (IRClass).

Компанія Gatik, яка, згідно з базами даних судноплавства, базується в індійському місті Мумбаї, не відповіла на електронні запити про коментарі.

Великий американський страховик American Club також повідомив, що більше не надає страхування для суден Gatik, а російський страховик "Інгосстрах" (INGSI.MM) заявив, що не працюватиме з Gatik у майбутньому.

Як повідомляв Укрінформ, Об'єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом, оскільки західні санкції щодо України перекрили більш традиційні експортні шляхи Росії.