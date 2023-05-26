Фінансові новини
- |
- 26.05.23
- |
- 14:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Lloyd's виключив з регістру судна найбільшого перевізника російської нафти до Індії
14:00 26.05.2023 |
Одна з найбільших міжнародних судноплавних класифікаційних асоціацій Lloyd's Register повідомила індійській компанії Gatik Ship Management, яка стала основним перевізником російської нафти після початку війни в Україні, що до 3 червня відкличе сертифікацію 21 судна.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на повідомлення компанії, передає Укрінформ.
"Lloyd's Register прагне сприяти дотриманню санкційних правил щодо торгівлі російською нафтою. За наявності доказів ми відкликаємо клас і послуги з будь-яких суден, які, на думку відповідних органів, порушують міжнародні санкції", - йдеться в електронному листі, надісланому виданню.
Це остання невдача для Gatik, яка також була змушена знайти нові прапори для 36 своїх суден після того, як їх було знято з реєстрації Міжнародним судновим реєстром Сент-Кітс і Невіс.
Класифікаційні товариства, такі як Lloyd's Register в Лондоні, надають послуги, включаючи перевірку мореплавства, сертифікацію, яка є життєво важливою для забезпечення страхування і входу в порти. У судноплавній асоціації заявили, що 11 суден Gatik, які вони розсекретили, були також сертифіковані Індійським регістром судноплавства (IRClass).
Компанія Gatik, яка, згідно з базами даних судноплавства, базується в індійському місті Мумбаї, не відповіла на електронні запити про коментарі.
Великий американський страховик American Club також повідомив, що більше не надає страхування для суден Gatik, а російський страховик "Інгосстрах" (INGSI.MM) заявив, що не працюватиме з Gatik у майбутньому.
Як повідомляв Укрінформ, Об'єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом, оскільки західні санкції щодо України перекрили більш традиційні експортні шляхи Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Дружина очільника БЕБ продає заводам «Укрзалізниці» деталі за завищеними цінами та має ще 20 бізнесів, – ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Британський парламент визнав Голодомор геноцидом українців
|ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною
|США схвалили продаж Україні ППО NASAMS на $285 млн
|Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Lloyd's виключив з регістру судна найбільшого перевізника російської нафти до Індії
|У справі про штурм Капітолію в США суд виніс найсуворіший вирок: 18 років для обвинуваченого
|Лідер «Грузинської мрії» розкритикував громадян, які хотіли прапор ЄС на парламенті у день незалежності
|Канада анонсувала нову допомогу для України: зброя та навчання
|США чітко дали зрозуміти Україні, що не хочуть сприяти ударам по території РФ - Білий дім
|НАЗК внесло виробника Oreo і Milka до переліку міжнародних спонсорів війни
Бізнес
|У Японії вперше заарештували блогера за публікацію спойлерів до відеоігор на YouTube
|Adobe додає функції штучного інтелекту у Photoshop
|Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки
|«Купувати алкоголь долонею». Amazon One вводить підтвердження віку без документів
|У ФРН дозволили Google видаляти лише доведену брехню
|Xiaomi представила нову версію Redmi K60 з 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ пам'яті за $439
|Honda презентувала новий кросовер CR-V для Європи