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Лідер «Грузинської мрії» розкритикував громадян, які хотіли прапор ЄС на парламенті у день незалежності
12:38 26.05.2023 |
Лідер правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе розкритикував європейські та українські прапори у соцмережах громадян Грузії після того, як владі почали дорікати за відсутність прапора ЄС на будівлі парламенту у день незалежності.
Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".
Днями стало відомо, що у день незалежності, який Грузія відзначає 26 травня, на будівлі парламенту не планують вивішувати прапор ЄС поруч із національним.
В уряді це пояснили тим, що торік свято проводили під гаслом "Назустріч Європі", а цьогоріч - "З любов'ю до свободи", і тому вирішили, що прикрашати місто будуть лише національною символікою.
Рішення спричинило бурхливі дискусії у соцмережах. Чимало людей, критично налаштованих до влади, сприйняли це як чергову ознаку геополітичного розвороту Грузії.
Лідер правлячої партії Іраклій Кобахідзе, відповідаючи на критику рішення, розкритикував людей, які у соцмережах поставили на обкладинки прапори України та Євросоюзу.
"26 травня - це день, який має бути оточений цілковито національною символікою. Єдиним винятком був минулий рік, оскільки ми подали заявку на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", - заявив лідер "Мрії".
"Коли зображені лише прапори України і ЄС, без Грузії, це їхнє ставлення. Це особи без громадянства. Чому у них на рамці немає прапорів Грузії? "Націоналісти" і псевдоліберали мають відповісти на це запитання, а не ставити спекулятивні запитання про те, про що взагалі не потрібно запитувати", - заявив Кобахідзе.
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