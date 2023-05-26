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АНАЛІТИКА

Японія розширює санкції проти Росії, запроваджує експортні обмеження щодо 80 організацій із РФ - МЗС країни

 

Японія посилює санкції щодо Росії у зв'язку з розв'язаною проти України агресією, повідомило японське МЗС у п'ятницю.

Як випливає з повідомлення, до оновлених санкційних списків увійшли 17 фізичних осіб і 78 організацій із Росії, чиї активи в Японії заморожуються. Впроваджуються також експортні обмеження щодо 80 організацій.

Санкції, зокрема, запроваджуються проти низки російських військових, зокрема проти командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зуська, начальника ракетних військ і артилерії Сухопутних військ РФ Михайла Матвєєвського.

До того ж списку осіб увійшов голова правління і член ради директорів АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новіков.

Серед організацій, активи яких буде заморожено, значаться "НПП "Связь", завод "Метеор", різні підприємства авіапрому та оборонної промисловості.

Експортні обмеження запроваджуються, зокрема, щодо Фонду перспективних досліджень, Федеральної служби з військово-технічної співпраці, Акціонерного товариства "Концерн Автоматика", компанії "КАМАЗ", фонду "Сколково", Державного льотно-випробувального центру імені В. П. Чкалова та інших.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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