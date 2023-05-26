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Фінляндія просить банки надати дані про клієнтів із РФ і Білорусі
09:54 26.05.2023 |
Міністерство закордонних справ Фінляндії в четвер нагадало про необхідність кредитних установ надати інформацію про депозити деяких російських та білоруських клієнтів.
Про це йдеться в повідомленні МЗС Фінляндії, яке цитує "Європейська правда".
Відомство зазначило, що відповідно до рішення Ради Європейського Союзу від 2014 року кредитні установи зобов'язані подавати перелік депозитів, що перевищують 100 тисяч євро, а також їхніх російських та білоруських клієнтів.
Це рішення стосується санкцій, запроваджених проти Росії через дестабілізацію в Україні.
Нагадаємо, що в березні 2022 року регулюючі органи Європейського Союзу наказали деяким банкам ретельно перевіряти транзакції всіх російських та білоруських клієнтів, зокрема резидентів ЄС, щоб переконатися, що вони не використовуються для обходу західних санкцій проти Москви.
Наразі Європейський Союз зосередився на тому, щоб закрити для Росії лазівки, через які вона досі ухиляється від уже запроваджених санкцій.
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