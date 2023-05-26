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Грузинська авіакомпанія анонсувала транзитні рейси до Європи для росіян
09:37 26.05.2023 |
Грузинська авіакомпанія Georgian Airways хоче запустити транзитні рейси для росіян до країн Європи вже наступного місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновника авіакомпанії Тамаза Гаіашвілі в коментарі RTVI.
Він розповів, що зараз рейси плануються у п'ять міст Європи - Париж, Відень, Мілан, Салоніки та Ларнаку.
"Почнемо з 15 червня. Подивимося, як піде ця справа. Але думаємо, що буде достатній попит на цих маршрутах. Через Тбілісі буде зручніше та швидше, ніж на інших напрямках", - заявив засновник Georgian Airways.
За словами Гаіашвілі, пасажирський потік між Грузією та Росією поступово відновиться.
"Звичайно, зберігатимемо повітряне сполучення з Росією. Нічого з цим не буде. Уряд Грузії дуже тепло це рішення зустріло. Дай боже, щоб воно ніколи більше не переривалося", - додав він.
Georgian Airways є однією з грузинських авіакомпаній, яка нещодавно відновила прямі польоти до Росії. Вони були заборонені з 2019 року.
Закрите небо Європи для росіян
Нагадаємо, з 28 лютого 2022 року Євросоюз у рамках санкцій проти Росії закрив небо для російських літаків. Тому прямі рейси з РФ до Європи стали неможливими. Єдиним способом подорожі туди літаками для громадян країни-агресора стали польоти з пересадками.
При цьому низка країн, зокрема Латвія, Литва та Польща, заборонили в'їзд для російських туристів. Інші держави ЄС суттєво ускладнили видачу віз для громадян РФ.
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