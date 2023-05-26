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АНАЛІТИКА

Байден оголосив свого кандидата на нового очільника Генштабу США

 

Президент США Джо Байден офіційно оголосив кандидата, якого номінуватиме як нового главу Об'єднаного комітету начальників штабів замість генерала Марка Міллі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив на брифінгу.

Байден подякував Марку Міллі за службу, зазначивши, що цілковито довіряє йому та розраховує продовжити з ним співпрацю надалі.

"Сьогодні я оголошую свого кандидата на номінацію новим керівником Об'єднаного комітету начальників штабів - Чарльза Квінтона Брауна", - оголосив президент США.

Про ймовірність такого вибору Байдена ЗМІ дізналися невдовзі перед офіційним оголошенням: повідомляли, що обирали між Брауном та комендантом Корпусу морської піхоти генерала Девідом Бергером.

Для призначення Браун має отримати схвалення Конгресу.

Генерал Чарльз Квінтон Браун - військовий льотчик з бойовим досвідом із родини кадрових. Наразі він очолює Повітряні сили США, а перед тим очолював низку підрозділів і Центральне командування Повітряних сил.

Зазначають, що він є першим афроамериканцем на посаді очільника одного з родів військ США. Призначення і затвердження генерала Брауна також означатиме, що разом з міністром оборони Ллойдом Остіном дві найвищі керівні посади в Пентагоні вперше в американській історії обійматимуть афроамериканці.

Марк Міллі очолює Об'єднаний комітет начальників штабів з 2019 року, його повноваження завершуються восени.

Ключові теги: США
 

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