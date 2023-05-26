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США не змінили оцінки ядерної загрози РФ після її домовленостей із Білоруссю – Білий дім
23:56 25.05.2023 |
Укладання між Росією та Білоруссю домовленості про розміщення ядерних сил на білоруській території наразі не змінило оцінки Сполученими Штатами рівня ядерної загрози з боку РФ.
Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", на брифінгу в четвер заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
Вона зазначила, що Сполучені Штати бачили повідомлення про домовленості Росії та Білорусі й продовжать стежити за наслідками цього кроку.
"Ми поки не бачили жодних причин змінювати розташування власних ядерних сил, як і говорили раніше, як і жодних ознак того, що Росія готується до використання ядерної зброї з території Білорусі", - додала вона.
Представниця Білого дому назвала рішення Москви й Мінська "ще одним прикладом ухвалення безвідповідальних і провокаційних рішень" та наголосила, що США й далі віддані принципу колективної безпеки НАТО.
Раніше в четвер міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. За словами самопроголошеного білоруського диктатора Александра Лукашенка, ядерна зброя РФ уже почала перекидатись у Білорусь.
Нагадаємо, наприкінці березня цього року президент РФ Владімір Путін повідомив про домовленість із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї в республіці.
Тоді Путін заявив, що Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер", який може бути носієм тактичної ядерної зброї.
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