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Парламент Молдови схвалив резолюцію Національних зборів за євроінтеграцію
23:02 25.05.2023 |
Резолюцію про європейську інтеграцію Молдови, ухвалену на Національних зборах «Європейська Молдова» 21 травня в Кишиневі, в четвер затвердив парламент країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
За затвердження резолюції проголосували 54 депутати партії влади "Дія і солідарність", а також Гаїк Вартанян, який залишив фракцію блоку комуністів і соціалістів і оголосив себе незалежним депутатом.
У постанові про затвердження резолюції зазначено, що парламент Молдови повністю підтримує резолюцію, ухвалену на Національних зборах, а європейська інтеграція проголошується пріоритетом країни.
"Євроінтеграція в інтересах абсолютно кожного жителя Молдови. Незалежно від наших політичних поглядів, коли ми відвідуємо європейські країни, ми бачимо, який там високий рівень життя", - заявив під час дебатів у парламенті віцеспікер парламенту Молдови Міхай Попшой.
Нагадаємо, 21 травня в центрі Кишинева відбулися Національні збори "Європейська Молдова", оголошені президенткою країни Маєю Санду. За даними правоохоронців, у них узяли участь до 80 тисяч людей.
Учасники зборів ухвалили резолюцію на підтримку європейської інтеграції Молдови. У ній наголошується, що Молдова прагне стати повноправною частиною Євросоюзу, який може гарантувати стабільність і дасть змогу реалізувати свій потенціал.
Учасники зборів також закликали всі політичні сили підтримати європейський курс країни. Для цього, на думку мітингувальників, необхідно прописати в Конституції Молдови її мету вступити в ЄС, забезпечити якнайшвидший початок переговорів про вступ до союзу і підтримати зміцнення держструктур для досягнення цієї мети.
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