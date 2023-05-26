Парламент Молдови схвалив резолюцію Національних зборів за євроінтеграцію

Резолюцію про європейську інтеграцію Молдови, ухвалену на Національних зборах «Європейська Молдова» 21 травня в Кишиневі, в четвер затвердив парламент країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За затвердження резолюції проголосували 54 депутати партії влади "Дія і солідарність", а також Гаїк Вартанян, який залишив фракцію блоку комуністів і соціалістів і оголосив себе незалежним депутатом.

У постанові про затвердження резолюції зазначено, що парламент Молдови повністю підтримує резолюцію, ухвалену на Національних зборах, а європейська інтеграція проголошується пріоритетом країни.

"Євроінтеграція в інтересах абсолютно кожного жителя Молдови. Незалежно від наших політичних поглядів, коли ми відвідуємо європейські країни, ми бачимо, який там високий рівень життя", - заявив під час дебатів у парламенті віцеспікер парламенту Молдови Міхай Попшой.

Нагадаємо, 21 травня в центрі Кишинева відбулися Національні збори "Європейська Молдова", оголошені президенткою країни Маєю Санду. За даними правоохоронців, у них узяли участь до 80 тисяч людей.

Учасники зборів ухвалили резолюцію на підтримку європейської інтеграції Молдови. У ній наголошується, що Молдова прагне стати повноправною частиною Євросоюзу, який може гарантувати стабільність і дасть змогу реалізувати свій потенціал.

Учасники зборів також закликали всі політичні сили підтримати європейський курс країни. Для цього, на думку мітингувальників, необхідно прописати в Конституції Молдови її мету вступити в ЄС, забезпечити якнайшвидший початок переговорів про вступ до союзу і підтримати зміцнення держструктур для досягнення цієї мети.