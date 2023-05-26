Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парламент Молдови схвалив резолюцію Національних зборів за євроінтеграцію

 

Резолюцію про європейську інтеграцію Молдови, ухвалену на Національних зборах «Європейська Молдова» 21 травня в Кишиневі, в четвер затвердив парламент країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За затвердження резолюції проголосували 54 депутати партії влади "Дія і солідарність", а також Гаїк Вартанян, який залишив фракцію блоку комуністів і соціалістів і оголосив себе незалежним депутатом.

У постанові про затвердження резолюції зазначено, що парламент Молдови повністю підтримує резолюцію, ухвалену на Національних зборах, а європейська інтеграція проголошується пріоритетом країни.

"Євроінтеграція в інтересах абсолютно кожного жителя Молдови. Незалежно від наших політичних поглядів, коли ми відвідуємо європейські країни, ми бачимо, який там високий рівень життя", - заявив під час дебатів у парламенті віцеспікер парламенту Молдови Міхай Попшой.

Нагадаємо, 21 травня в центрі Кишинева відбулися Національні збори "Європейська Молдова", оголошені президенткою країни Маєю Санду. За даними правоохоронців, у них узяли участь до 80 тисяч людей.

Учасники зборів ухвалили резолюцію на підтримку європейської інтеграції Молдови. У ній наголошується, що Молдова прагне стати повноправною частиною Євросоюзу, який може гарантувати стабільність і дасть змогу реалізувати свій потенціал.

Учасники зборів також закликали всі політичні сили підтримати європейський курс країни. Для цього, на думку мітингувальників, необхідно прописати в Конституції Молдови її мету вступити в ЄС, забезпечити якнайшвидший початок переговорів про вступ до союзу і підтримати зміцнення держструктур для досягнення цієї мети.
Ключові теги: Молдова
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2436
  0,1664
 0,42

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0843  0,02 0,06 37,6054  0,02 0,06
EUR 40,0561  0,02 0,06 40,8675  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес