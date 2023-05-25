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Нуланд: Путін поставить під загрозу свою армію, якщо не виведе війська з України
19:05 25.05.2023 |
Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що якщо президент РФ Володимир Путін не припинить війну і не виведе свої війська з України, він поставить під загрозу свою армію і економіку країни.
"Якщо він (Путін - ІФ-У) не вийде з України - він поставить під загрозу всі свої війська, всі свої гроші та економічну міць країни. Україна, зрештою, переможе і в будь-якому разі буде частиною європейської демократії", - сказала Нуланд під час онлайн-виступу на Київському безпековому форумі, заснованому фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
Вона зазначила, що Україна сьогодні готується до контрнаступу, і Путін має зрозуміти, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.
"У Росію дедалі більше тіл повертатиметься в цинкових трунах, і вони усвідомлюють масштаб трагедії. Трагедія відбувається не тільки в Україні, в Росії теж. Питання до Путіна: чи розуміє він, що його керівництво всередині країни зазнає поразки?", - наголосила вона.
Крім того, відповідаючи на запитання, чого може очікувати Україна від майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі, Нуланд запевнила, що альянс має намір чіткіше висловити свою підтримку.
"Я думаю, що у Вільнюсі Україна може очікувати більш чіткого висловлення того, що ми вже говорили. Що ми підтримуємо Україну, яка стає дедалі більш демократичною і сильнішою. І ми підтримуємо її в довгостроковій перспективі - і кожна окрема країна-член альянсу, і колективно", - сказала вона.
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