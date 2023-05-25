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АНАЛІТИКА

Лідери Вірменії та Азербайджану заявили про відсутність територіальних претензій

 

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його держава та Азербайджан не мають взаємних територіальних претензій, що може прокласти шлях до мирної угоди між країнами.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", така заява Пашиняна пролунала на засіданні Вищої Євразійської економічної ради в Москві в четвер.

"Я хочу підтвердити, що Вірменія та Азербайджан домовились про взаємне визнання територіальної цілісності одне одного. І на цій основі, можна сказати, ми дуже добре просуваємось до врегулювання наших відносин", - заявив Пашинян.

Також він підтвердив готовність Вірменії "розблокувати всі транспортні та економічні зв'язки в регіоні та комунікації, які проходять через територію Республіки Вірменія".

Своєю чергою президент Азербайджану Ільхам Алієв під час виступу заявив, що "в нас немає територіальних претензій із Вірменією", хоча обидва лідери й посперечались щодо ситуації в Лачинському коридорі, який, як сказав вірменський прем'єр, "захопили" азербайджанські сили.

Як відомо, територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Питання Нагірного Карабаху вкотре постало після шеститижневої війни 2020 року між Вірменією і Азербайджаном, за результатами якого значна частина цієї території перейшла під фактичний контроль Баку, а решта була сполучена з Вірменією єдиною дорогою - Лачинським коридором - під захистом миротворців Росії.

Але в останні місяці Азербайджан активізував бойові дії в регіоні, поступово перебираючи під контроль усе більшу територію невизнаного Нагірного Карабаху, зокрема й Лачинський коридор.

В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.
 

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