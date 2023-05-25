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АНАЛІТИКА

В ЄС заморожено активів ЦБ РФ на понад 200 мільярдів євро

 

У державах Євросоюзу заморожені активи Центрального банку Росії на суму понад 200 мільярдів євро, повідомив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Крістіан Віганд у четвер, 25 травня.

"Оператори і держави-члени повинні були повідомити Комісії про заморожені активи російського центробанку. Контрольною датою було 12 травня. Держави-члени подали доповіді, і це становить понад 200 мільярдів євро заблокованих активів російського центрального банку", - зазначив представник ЄК.

Він наголосив, що ця сума стосується лише Європейського Союзу.

На запитання про плани використання заморожених коштів РФ в інтересах України представник ЄК відповів: "Ми напружено працюємо над цим. Ми налаштовані рішуче. Ми хочемо, щоб Росія оплатила завдані Україні збитки".

За його словами, одним із варіантів, запропонованих державам-членам ЄС, є використання з цією метою активів Центрального банку Росії. "Можна було б подумати про відсотки (з капіталу) тощо. Тривають обговорення в спеціальній робочій групі Ради ЄС, яка співпрацює зі шведським головуванням. Остання нарада відбулася напередодні", - цитує Віганда агенція "Інтерфакс-Україна".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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