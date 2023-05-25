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АНАЛІТИКА

Китай вирішив прискорити будівництво газопроводу з Туркменістану замість «Сили Сибіру-2» від Путіна, – Reuters

 

Китай вирішив прискорити будівництво центрально-азіатського трубопроводу для імпорту газу з Туркменістану, замість запропонованого Росією проєкту газогону "Сила Сибіру-2", який просував особисто Владімір Путін.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних китайських чиновників.

За словами співрозмовників агентства, Пекін прагне зміцнити зв'язки з Центральною Азією в рамках своєї ініціативи "Пояс і шлях".

Будівництво газопроводу з Туркменістану, який перетинає ще три центральноазіатські країни, було заморожене через десять років після початку через складнощі у переговорах. Але нещодавні спроби Москви запропонувати Китаю побудувати другий трубопровід із Сибіру дають Пекіну важіль для просування центральноазійського проєкту.

Виступаючи минулого тижня на першому саміті центральноазіатських лідерів у Китаї, Сі Цзіньпін закликав прискорити прокладку цього трубопроводу, який стане четвертим газогоном до Китаю з цього регіону

"Центрально-азіатські трубопроводи вважаються наріжними інвестиціями в енергетичний і геополітичний простір Китаю. Це канал постачання зі стратегічною цінністю, який переважує комерційні занепокоєння", - зауважив офіційний представник китайської державної нафтової компанії, знайомий із глобальною стратегією China National Petroleum Corp (CNPC).

Минулого тижня CNPC відновила техніко-економічне обґрунтування будівництва ділянки газопопроводу у Китаї. За словами представника компанії, її будівництво може розпочатися наступного року. Окремо офіційний представник CNPC повідомив, що команда компанії "очікують мандат" на переговори щодо комерційних умов проєкту.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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