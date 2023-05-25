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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
«Газпром» втратив 20% видобутку газу з початку року
15:55 25.05.2023 |
Видобуток газу в Росії у січні-квітні впав на 10,15%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, - до 235 млрд кубометрів. Зокрема, у квітні видобуток газу зменшився на 10,3% у річному обчисленні - до 55 млрд кубометрів.
Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерела.
При цьому видобуток "Газпрому" впав у квітні на 20% - до 34 млрд кубометрів, з початку року держкомпанія видобула 150,9 млрд кубометрів газу, що на 18,24% менше, ніж за аналогічний період минулого року (з урахуванням газу, спаленого у смолоскипах).
Падіння видобутку газу "Газпромом" викликане втратою ринку Європи: зараз експорт російського газу до ЄС у відносно невеликих продовжується лише через Україну та "Турецький потік".
"Газпром нєфть" знизила видобуток газу до 2,34 млрд кубометрів, що на 18% менше, ніж роком раніше. У січні-квітні видобуток компанії опустився на 18,4%, до 9,4 млрд кубометрів.
Водночас найбільша приватна російська газова компанія "Новатек" збільшила видобуток у квітні на 1,6% - до 6,8 млрд кубометрів, за перші чотири місяці 2023 року її видобуток залишився приблизно на рівні минулого року - 27 млрд кубометрів.
"Роснєфть" у січні-квітні видобула 26,2 млрд кубометрів газу, що на 76% більше, ніж роком раніше, у квітні видобуток компанії зріс на 83% - до 6,44 млрд кубометрів. Збільшення видобутку пояснюється збільшенню потужності родовищ "Роспан" та Харампурського родовища. При цьому компанія продовжує спалювати великі обсяги попутного газу.
Російські експерти зауважують, що надалі падіння видобутку газу у Росії у відсотковому обчисленні зменшиться через вичерпання ефекту високої бази. Так, у березні 2022 року видобуток газу в РФ знаходився на максимальних за останні роки рівнях. Але вже у другому кварталі 2022 року він почав падати.
Як повідомлялося, через зменшення експорту до ЄС, видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком - до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.
Зокрема, "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% - до 412,6 млрд куб. м через різке падіння експорту до Європи. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" - на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.
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